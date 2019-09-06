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06.09.2019 13:06
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Хрусталь и барокко: Уральская "золотая" школа прославилась на весь мир

Текст: Мария Гафурова

Екатеринбургская школа в стиле "елизаветинского барокко" привлекла внимание иностранной прессы. Ведущая английская газета The Times сравнила образовательное учреждение на Вторчермете с Зимним дворцом в Санкт-Петербурге.

Эпатажным интерьером обзавелась к новому учебному году школа №106 на окраине города. Когда-то в ней учился основатель из крупнейших в России оптовой фирмы Андрей Симановский. В этом году миллиардер на свои деньги отремонтировал первый этаж некогда ветхого здания - и теперь серые стены сменились колоннами и позолотой в лучших традициях малахитового зала "Эрмитажа". Хрустальные люстры и вензеля наводят на мысли скорее о бальной комнате, чем о коридоре школы - а потому классическая форма смотрится весьма специфически на общем фоне.

Фото: Валентина Пичурина/РГ
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Дизайнерское решение вызвало множество споров. От комментариев не удержался даже губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Как написал он на своей странице в Instagram: "А со вкусом - да, есть вопросы. Видимо, вкус разовьется на следующем этапе, до которого нам еще предстоит дожить. Хотелось бы всего сразу, но так не бывает". Впрочем, в этом же посте губернатор встал на защиту бизнесмена, отметив, что сам посыл верный - нужно, чтобы как можно больше предпринимателей вкладывали деньги именно в такие полезные проекты.

Сияние уральского мрамора и барельефов привлекло внимание иностранной прессы. Так, британское издание The Times сравнило интерьер школы с царской резиденцией: "Внешне невзрачная школа № 106 теперь напоминает крыло Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, где жили цари до революции 1917 года".

Стоит отметить, что интерьеры в стиле барокко - давно известная слабость Андрея Симановская. Офис его компании, расположенный в большом ангаре неподалеку от Кольцова, также оформлен позолотой, лепнинами и хрустальными люстрами. Работающие у него сотрудники говорят, что все это привлекает внимание только в самом начале - потом роскошь уже не так бросается в глаза.

Впрочем, самих школьников, которые будут учиться "царской" школе, обилие золота и вензелей вокруг не смущает. Как рассказали РИА Новости родители учеников, ранее здание находилось в плачевном состоянии - с фасада почти слезла штукатурка, а линолеум отходил от пола. Теперь же вместо звонка на урок играет классическая музыка, а дети чувствуют себя настоящими цесаревичами и царевнами.

"Моему ребенку очень нравится. Он говорит, что ходит, как во дворец. Говорит, что там учились цари, короли - значит, у меня тоже должна высокая планка быть", - говорит Елена, мама первоклассника.

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