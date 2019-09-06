В Роструде назвали сферы с самыми высокими зарплатами

Роструд выделил несколько отраслей, где сконцентрированы высокооплачиваемые вакансии. Выводы сделаны на основе данных сайта "Работа в России".

Итак, зарплаты от 80 тысяч рублей часто представлены в сфере добывающей промышленности, транспорта, производства, строительства и недвижимости.

Самую высокую зарплату в этих отраслях предлагают маркшейдерам, машинистам бульдозера, механикам по ремонту транспорта, водителям грузового транспорта, электрогазосварщикам, инженерам, начальникам участков в строительстве, прорабам. При этом по некоторым из вакансий для них предлагаются зарплаты по 300-400 тысяч рублей в месяц.

Аналогичная зарплата предлагается пилотам - до 350 тысяч рублей, помощникам капитана - до 300 тысяч, машинистам горных выемочных машин с зарплатой - 200 тысяч.

Всего на сайте Роструда "Работа в России" размещено полтора миллиона вакансий В и 950 тысяч резюме соискателей.