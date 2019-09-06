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"Рыженькая из "Тату" Лена Катина развелась с мужем Сашо

Новости
    06.09.2019, 14:40
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/lenakatina Фото: instagram.com/lenakatina
Фото: instagram.com/lenakatina

Елена Катина, 34-летняя российская исполнительница, автор песен, актриса и экс-солистка группы t.A.T.u., с 2009 года выступающая в международном сольном проекте Lena Katina, официально развелась с мужем.

Об этом сообщил канал РЕН ТВ.

Подробности произошедшего не уточняются.

Катина была замужем за словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем - молодые сыграли свадьбу 3 августа 2013 года, отпраздновав ее в двух странах: в Словении и России.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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22 мая 2015 года у пары родился сын Александр.

Лена Катина родилась 4 октября 1984 года в Москве. В 2011-м снялась в драме "Ты и я" в роли самой себя, в 2014-м - в роли купидона в фильме "Близко, но далеко". Озвучила фею Зарину в мультфильме "Феи: Загадка пиратского острова".

Ранее СМИ сообщали, что "черненькая из "Тату", Юля Волкова, секретно вышла замуж.

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