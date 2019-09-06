Самая известная педофилка Великобритании выйдет на свободу

В Великобритании выйдет на свободу осужденная за педофилию 49-летняя Ванесса Джордж. Женщина провела за решеткой 10 лет, пишет Daily Mail. В 2009 году Ванесса была признана виновной в 13 случаях сексуального насилия над несовершеннолетними и младенцами.

Своих жертв она находила в детсадах. Процесс надругательства женщина фотографировала, а снимки отправляла другим педофилам. В СМИ ее называют не иначе как "худшей" педофилкой в Соединенном Королевстве.

По мнению властей, осужденная больше не представляет опасности для окружающих. Ей запретили приближаться к жертвам и ездить в некоторые британские города.