Сборная РФ по баскетболу потеряла шансы на выход в четвертьфинал ЧМ-2019

Сборная России потеряла даже теоретические шансы сыграть в четвертьфинале чемпионата мира в Китае. Это стало известно после того, как сборная Аргентины обыграла Венесуэлу со счетом 87:67.

Чтобы пробиться в плей-офф, нашей команде нужно было занять место не ниже второго в группе "I". После матчей сегодняшнего игрового дня положение в этом квартете с учетом результатов сборных на предыдущем этапе выглядит следующим образом: Польша - 4 победы и 0 поражений, Аргентина 4-0, Россия 2-2, Венесуэла 2-2.

Таким образом, даже в случае победы над Венесуэлой в воскресенье подопечные Сергея Базаревича ни при каких раскладах не смогут догнать поляков и аргентинцев, которые вне зависимости от результата очной встречи в тот же день уже гарантировали себе место в четвертьфинале.