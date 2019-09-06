Сборная России по баскетболу проиграла команде Польши на чемпионате мира

Сборная России с поражения стартовала на втором групповом этапе чемпионата мира по баскетболу в Китае. В стартовом матче на Международной арене культуры и спорта города Фошань команда Сергея Базаревича уступила сборной Польши со счетом 74:79.

Отыграв первый этап в Ухани, российская команда переместилась на юг Китая - в Фошань, пригород Гуанчжоу, где пройдут все матчи группы I. Вместе с россиянами из группы В в нее попала также сборная Аргентины. Вторую половину новообразованного квартета составили команды из группы А, в которой выступали китайцы. Их в Фошане, конечно, очень ждали, да и наши ребята признавались, что им было бы любопытно сыграть против хозяев турнира. Однако поражения от сборных Польши и Венесуэлы поставили на китайских мечтах жирный крест. И болельщики в красных майках с надписью "China", собравшиеся в этот день у подножия арены, выглядели немного потерянными.

Зато приехали другие. Сборная Польши никогда не хватала звезд с неба на чемпионатах мира. Последнее ее выступление на первенстве планеты датировалось далеким 1967 годом. Возвращение на мировую арену польской дружины получилось триумфальным. На первом групповом этапе "орлы", как называют свою сборную поляки, выиграли три матча из трех. Это автоматически дало им фору во втором раунде, где, по правилам турнира, сохраняются все результаты предыдущего этапа. Российские баскетболисты попали в квартет I с двумя победами и одним поражением. Еще одно, от поляков, превращало бы шансы команды Базаревича на выход в четвертьфинал в призрачные.

Тут надо сказать, что сборная Польши выдала феерический первый раунд, не имея суперзвезд в составе. То есть, по своей сути, это тренерская команда, которую с 2015 года возглавляет американец Майк Тейлор. Ситуация в чем-то похожая на нашу: россияне ведь тоже накануне чемпионата мира-2019 остались без ряда лидеров и очень сильно зависят от мысли Базаревича. Так что встреча в пятницу была во многом тренерской дуэлью.

Во всех трех своих выигранных матчах поляки не очень удачно проводили первую четверть. Матч с россиянами не стал исключением. Больше трех минут подопечные Тейлора не могли перешагнуть отметку в два очка. А у наших между тем, выражаясь словами Базаревича, "нашелся" Михаил Кулагин, который не слишком удачно проявил себя в предыдущей встрече с аргентинцами. Его восемь очков стали одной из главных причин того, что первую четверть россияне закончили, ведя в счете 22:16. Кроме того, сборная России вчистую выиграла подбор (13 против 8) и не дала сопернику сыграть в командный баскетбол (всего одна результативная передача).

Если у поляков неудачно складывались первые четверти, но команда Базаревича регулярно проваливалась во второй. Но не в этот раз. Порой преимущество российских баскетболистов становилось двузначным. Чтобы как-то исправить ситуацию, тренер поляков в течение полутора минут дважды взял тайм-аут. Помогло отчасти. На большой перерыв команды ушли при счете 40:34 в пользу россиян. Наше преимущество могло бы быть и больше, если бы не "треха" Матеуша Понитки. Что характерно для сборной России, без набранных очков первую половину закончил лучший снайпер команды в прошлом матче Андрей Зубков.

В третьей четверти команда Базаревича в целом контролировала происходящее на паркете, но нелепые ошибки помешали нарастить отрыв, даже несмотря на восемь очков Кулагина. Наоборот, последнюю десятиминутку сборная России начала, ведя всего четыре очка, - 57:53.

Провал, которого от российских баскетболистов можно было ждать во второй четверти, случился в четвертой: 1:11 на ее старте, и поляки уже впереди - 64:58. Впрочем, россияне уже не раз доказывали, что с характером у них все в порядке. Вот и сейчас команду за собой повел Виталий Фридзон - два тяжелейших попадания капитана из-под кольца вернули ее в игру. И все же в сумасшедшей по накалу концовке сборная Польши сохранила минимальное преимущество, необходимое для победы - 79:74.