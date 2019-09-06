Синоптики предупредили Канаду о приближении урагана "Дориан"

В субботу ураган "Дориан" достигнет атлантического побережья Канады. К этому моменту стихия ослабеет до первой категории из пяти возможных. Это означает, что максимальная скорость ветра будет достигать 33-42 м/с.

По данным Национального метеобюро, "Дориан" принесет в Канаду проливные дожди. Ураган затронет провинции Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда, пишет ТАСС.

Сейчас эпицентр "Дориана", ослабевшего до второй категории по шкале Саффира - Симпсона, находится в 80 километрах от города Чарльстон (Южная Каролина). Скорость ветра достигает 48 м/с. Стихия движется в северо-восточном направлении со скоростью 3,6 м/с.