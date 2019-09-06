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06.09.2019 09:25
Рубрика: Экономика

СМИ: Минфин выступил за взимание НДФЛ с водителей BlaBlaCar

Текст: Ольга Туманова

С водителей сервиса по поиску попутчиков BlaBlaCar могут начать взимать налог на доходы физлиц. Такой вывод можно сделать из ответа Минфина на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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В ведомстве обращают внимание, что перечень всех необлагаемых НДФЛ доходов прописан в законе и среди них нет платы за перевозку пассажиров в своем транспорте. Следовательно, налог теоретически может взиматься, отмечают "Известия", которые ознакомились с ответом Минфина.

Отметим, в 2018 году межрегиональная общественная организация "Объединение автопассажирских перевозчиков" подала иск в суд с требованием запретить на территории России деятельность сервиса BlaBlaCar. В заявлении отмечалось, что сервис снижает качество перевозок и способствует уходу от налогов.

В настоящее время сервисом пользуется более 65 миллионов человек в 22 странах мира. Более 20 миллионов граждан совершают поездки через BlaBlaCar ежеквартально. Среднее расстояние таких поездок - 300 километров. Число пользователей сервиса в России превышает 15 миллионов человек.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин НДФЛ и налоговые декларации
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