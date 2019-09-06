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Sony выпустила новый плеер Walkman. Теперь на Android

Текст:   Богдан Бобров
06.09.2019,  
12:01
Фото: Богдан Бобров/РГ Фото: Богдан Бобров/РГ
Фото: Богдан Бобров/РГ

В рамках выставки IFA в Берлине японская Sony представила новую версию плеера Walkman, стилизованную под самую первую модель легендарной линейки, выпущенную в 1979 году.

Sony 40-anniversary Walkman наотмашь бьет по ностальгии меломанов "кассетной" эпохи - специальный чехол полностью повторяет дизайн плеера из прошлого века. Кроме этого, на 3,6-дюймовом HD-дисплее отображаются предустановленые темы и заставки, имитирующие "винтажность" гаджета.

Устройство управляется ОС Android со всеми вытыкающими отсюда плюсами и минусами. Производитель обещает 26 часов автономной работы девайса - намного дольше оригинального прародителя.

Wi-Fi-модуль и фирменный магазин Walkman открывают доступ к большой библиотеке потокового аудио.

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Цены и дата старта продаж в различных регионах будут отличаться. На данный момент известно, что новинка станет доступна для покупки в Австралии в декабре 2019 года за 599 австралийских долларов (около 27 тысяч рублей).

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