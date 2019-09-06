Sony выпустила новый плеер Walkman. Теперь на Android

В рамках выставки IFA в Берлине японская Sony представила новую версию плеера Walkman, стилизованную под самую первую модель легендарной линейки, выпущенную в 1979 году.

Sony's 40th anniversary Walkman is a beauty 😍https://t.co/PK7C0UTqAB — CNET (@CNET) September 6, 2019

Sony 40-anniversary Walkman наотмашь бьет по ностальгии меломанов "кассетной" эпохи - специальный чехол полностью повторяет дизайн плеера из прошлого века. Кроме этого, на 3,6-дюймовом HD-дисплее отображаются предустановленые темы и заставки, имитирующие "винтажность" гаджета.

Устройство управляется ОС Android со всеми вытыкающими отсюда плюсами и минусами. Производитель обещает 26 часов автономной работы девайса - намного дольше оригинального прародителя.

Wi-Fi-модуль и фирменный магазин Walkman открывают доступ к большой библиотеке потокового аудио.

Цены и дата старта продаж в различных регионах будут отличаться. На данный момент известно, что новинка станет доступна для покупки в Австралии в декабре 2019 года за 599 австралийских долларов (около 27 тысяч рублей).