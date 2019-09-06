Спутник NASA заснял объект, который появился и исчез в мгновение ока

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA обнародовало снимок загадочного зеленого объекта, который внезапно появился в центре галактики NGC 6946 и так же внезапно исчез. Как сообщается на сайте агентства, изображение было получено при помощи космической обсерватории NuSTAR. Ее основная миссия - изучение сверхновой, гораздо более массивной, чем наше Солнце.

Обсерватория делала снимки галактики NGC 6946, когда в кадр попал загадочный объект. На изображении он выглядит как зеленое пятно неправильной формы. Оно расположено почти в самом центре галактики.

Данный объект появился неожиданно для астрофизиков. На первом этапе наблюдений обсерватория его не зафиксировала. Однако десять дней спустя, когда начался второй этап, зеленое пятно уже было довольно ярким.

Оно существовало несколько недель и по космическим меркам исчезло в мгновение ока. Позже другой аппарат, рентгеновская обсерватория Chandra, помог определить, что зеленое пятно было ультралюминесцентным источником рентгеновского излучения, известным как ULX.

Кстати, это всего четвертый подобный объект, обнаруженный учеными. Поэтому ему дали название ULX-4. Что именно это был за источник, пока не понятно. Видимый свет от него не был обнаружен при помощи рентгеновского источника. Это означает, что, скорее всего, это не была сверхновая, как предполагали изначально.

"Десять дней - это действительно короткий промежуток времени для появления такого яркого объекта, - говорит ведущий автор исследования Ханна Эрншоу из Калифорнийского технологического института. - Обычно при помощи NuSTAR мы наблюдаем более медленные изменения с течением времени. Но в данном случае нам посчастливилось обнаружить источник, изменяющийся чрезвычайно быстро, что очень любопытно".

Несколько версий о природе объекта исследователи изложили в журнале Astrophysical Journal. Согласно одной из них, свет исходил от черной дыры, поглощающей другой объект, например звезду. Если объект оказывается слишком близко к черной дыре, гравитация может разорвать его на части, а обломки выходят на близкую орбиту вокруг черной дыры.

Материал во внутреннем слое этого новообразованного диска начинает двигаться так быстро, что нагревается до миллионов градусов и начинает интенсивно излучать рентгеновские лучи.