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06.09.2019 17:33
Рубрика: Общество

Тайну смерти германского принца раскрыли 1600 лет спустя

Текст: Денис Передельский
Фото: TASR Фото: TASR
Фото: TASR

Ученые установили причину смерти германского принца IV века, чья роскошная и хорошо сохранившаяся гробница была обнаружена на севере Словакии в 2005 году.

Как сообщает The Slovak Spectator, речь идет о гробнице, которая была найдена в городе Попраде. Она датирована IV веком. Деревянная гробница находилась на глубине пять метров. Ее нашли при строительстве индустриального парка.

Это был настоящий подземный бревенчатый дом, построенный из еловых бревен. Внутри находился деревянный гроб с телом германского принца. Благодаря микроклимату, дерево, кожа и текстиль, а также другие органические материалы очень хорошо сохранились.

Фото: Jonathan Barry / Worcester Southern Link Road
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В новом исследовании словацкие и датские ученые совместно установили, что принц, вероятно, умер от гепатита В. Доказательство наличия вируса 1600-летней давности является уникальным достижением, считает Кароль Пиета, заместитель главы археологического института Словацкой академии наук в Нитре.

"Поскольку гробница сохранилась достаточно хорошо, а лабораторные исследования были проведены на самом высоком европейском научном уровне, нас ожидают новые сенсационные открытия", - уверен Пиета.

Ученым также удалось установить, что принц родился недалеко от Татр, вырос в местечке, известном сейчас как Спиш, и прожил около 20 лет. Большую часть своей короткой жизни он провел в Средиземноморском регионе.

"Мы знаем это благодаря изотопному анализу, который выявил его пищевые пристрастия - они являются средиземноморскими, - говорит Пиета. - Вполне возможно, что он служил при Римском императорском дворе или был видным полководцем в римской армии".

Принц, вероятно, принадлежал к варварскому германскому племени, которое жило в Северной и Восточной Словакии в конце IV века. Его похороны состоялись около 380 года нашей эры.

К слову, в гробнице было найдено множество артефактов, включая мебель и предметы быта. Ученые нашли и несколько украшений. По их мнению, изначально в гробнице было много золотых и серебряных изделий. Однако уже через несколько лет после похорон гробница была разграблена.

Тем не менее, до наших дней дошел золотой амулет, изготовленный из монеты с профилем римского императора Флавия Юлия Валента, отчеканенной в 375 году.

Также в гробнице были найдены туалетные принадлежности, в том числе серебряные ножницы, пинцет и палочки для чистки ушей. Но самым уникальным артефактом оказалась некая настольная игра с набором стеклянных фигур. В Европе известно лишь два таких игровых набора.

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