Ученые рассказали о влиянии тестостерона на уровень эмоций

Есть предположение, что гормон тестостерон влияет на способность к эмпатии: чем его больше, тем меньше способность распознавать чужие эмоции. Недавнее исследование, в котором участвовали 650 мужчин в возрасте 18-55 лет, не подтвердило такой связи.

"Мы не нашли доказательств того, что когнитивная эмпатия нарушается при введении тестостерона", - говорится в статье, опубликованной в Royal Society.

То есть уровень гормонов не оказал заметного влияния на результаты тестов на эмпатию. Таким образом, подчеркивает Амос Надлер из университета Западного Лондона (Великобритания), теории о влиянии тестостерона на такие расстройства, как аутизм, остаются под вопросом.

Проверить причинно-следственные связи между уровнем тестостерона и способностью к эмпатии ученых заставила давняя спорная теория о том, что высокий уровень тестостерона якобы ослабляет способность понимать мысли и эмоции других людей и, соответственно, сопереживать им.

Эта предполагаемая связь увязывалась с гипотезой тестостеронового аутизма: "маскулинизация" мозга высоким уровнем тестостерона во время эмбрионального развития повышала вероятность аутизма, что впоследствии приводило к проблемам в социальном поведении.

Однако эта теория довольно противоречива, считает Надлер: "Действительно, некоторые исследования указывают на связь между тестостероном и эмпатией. Однако предыдущие громкие отчеты по этой теме были статистически недостаточными: в том эксперименте участвовало очень мало добровольцев, так что прямую корреляцию трудно обнаружить". Поэтому, чтобы получить надежные данные, коллеги Надлера провели исследования с участием 650 мужчин.

Испытуемым наносили на кожу тестостероновый гель. Контрольная группа получала плацебо. Используя анкеты и тесты, исследователи проверяли способность участников к эмпатии до и после введения гормона. Например, мужчины должны были оценить по глазам эмоциональное состояние людей, изображенных на фотографиях.

Кроме того, ученые измерили длину безымянного и указательного пальцев у каждого из мужчин. Считается, что соотношение их длин - потенциальный маркер уровня тестостерона во время эмбрионального развития: высокий уровень тестостерона - безымянный палец длиннее указательного.

Однако результаты показали, что ни соотношение длины пальцев, ни увеличение уровня тестостерона с помощью гормонального геля никак не сказывались на эмпатии. "Наши результаты показывают, что нет причинно-следственной связи между уровнем тестостерона и когнитивной эмпатией, - говорит Надлер. - Способность понимать чужие эмоции не зависит от того, какой у мужчин уровень тестостерона".

Но в любом случае, заключает Надлер, необходимы дальнейшие исследования.