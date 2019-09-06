Уточнен порядок выписки рецептов на незарегистрированные в РФ медпрепараты

Минздрав подготовил порядок выписки рецептов на медицинские препараты, незарегистрированные в России. Проект приказа ведомства об этом размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов.
Фото: Сергей Михеев
В документе отмечается, что решение о назначении такого лекарства конкретному человеку будет принимать консилиум - федеральной специализированной медицинской организации, учреждения Российской академии медицинских наук или регионального медучреждения, где оказывается помощь пациенту. Назначение будет возможно по жизненным показаниям и при отсутствии альтернативного метода лечения.
Также в документе отмечается, что действительны рецепты на такие препараты для людей, которые нуждаются в длительном лечении, будут до 180 дней.
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