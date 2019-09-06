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06.09.2019 17:00
Рубрика: Общество

В Англии впервые найдены доказательства великой победы Кромвеля

Текст: Денис Передельский
Фото: Jonathan Barry / Worcester Southern Link Road Фото: Jonathan Barry / Worcester Southern Link Road
Фото: Jonathan Barry / Worcester Southern Link Road

В Великобритании археологи впервые обнаружили материальные доказательства решающей битвы при Вустере, в которой парламентская армия Оливера Кромвеля разгромила армию короля Карла II.

Об открытии рассказывает The History Blog. Битва при Вустере считается решающей в истории английской Гражданской войны. Она произошла 3 сентября 1651 года. Парламентская армия численностью 28 тысяч человек разгромила армию короля Карла II, состоявшую из 16 тысяч солдат, большинство из которых были шотландцами.

Фото: Vasant Shinde / Harvard Medical School
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Это была тяжелая и кровопролитная битва, в которой погибло около трех тысяч человек. Оливер Кромвель и Карл II лично командовали своими армиями. В результате роялисты, несмотря на отчаянное сопротивление, были разбиты, и 10 тысяч солдат угодили в плен. Король Карл бежал во Францию, где прожил восемь лет вплоть до восстановления монархии в 1660 году.

Удивительно, но до сих пор у археологов не было материальных доказательств этой битвы. Впервые они были найдены у деревни Повик в пригороде Вустера. Причем на артефакты наткнулись рабочие, готовившие участок под строительство дороги.

Всего было найдено 98 артефактов, в том числе пряжки ремней, конская сбруя, детали оружия, мушкетные и пистолетные пули. Эти находки пролили новый свет на последнюю битву Гражданской войны. Они доказали, например, что поле боя находилось дальше к югу, чем предполагалось ранее.

Находки также помогут ученым уточнить, как действовали войска во время битвы. Например, в одном месте было найдено много пистолетных пуль, использовавшихся кавалерией, а в другом было больше мушкетных пуль, которые использовала пехота.

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