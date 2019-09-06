В Беларуси золотовалютные резервы побили исторический максимум

"За август золотовалютные резервы выросли на $263,1 млн (на 3%) после роста в июле на $337,2 млн (на 4,1%), - говорится в сообщении регулятора. - В августе правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около $550 млн".
В Нацбанке добавили, что увеличению уровня золотовалютных резервов в августе способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах ОАО "Белорусская валютно- фондовая биржа", поступление средств от продажи Министерством финансов и Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте, увеличение стоимости монетарного золота и поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее $7,1 млрд.