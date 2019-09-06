В ФРС оценили потери мировой экономики из-за торговой войны США и Китая

Торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином может обойтись мировой экономике в 850 миллиардов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анализ Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По мнению исследователей ФРС, которые также проанализировали газетные материалы на эту тему, уровень "неопределенности" торговой политики сегодня достиг уровня, невиданного еще с 1970-х годов. И влияние этой неопределенности на экономическую деятельность, которая сейчас характеризуется движением предприятий в сторону сокращения производства и инвестиций, может для всего мира и США стоить около одного процента ВВП.

А если учесть, что на данный момент ВВП США оценивается примерно в 20 триллионов долларов, а мировой ВВП - около 85 триллионов, то этот один процент для США, обернется потерями в 200 миллиардов долларов, а для мировой экономики - в 850 миллиардов.

Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году, когда американский президент Дональд Трамп начал вводить пошлины на ввоз китайских товаров. КНР ответила зеркально. Впоследствии обе стороны не раз пытались заключить сделку, которая удовлетворила бы интересы каждой из них и положила конец противостоянию, однако пока эти попытки остаются безуспешными.