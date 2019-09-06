В ФРС оценили потери мировой экономики из-за торговой войны США и Китая

Новости

В Крыму задержали судоводителя затонувшего прогулочного катера 11:10
Лето-2019 в Ижевске стало самым холодным с начала века 11:06
Лукашенко примет участие в праздновании 1000-летия Бреста 11:04
В Перми за убийство сына осужден пенсионер 11:04
Кластер альтернативных видов спорта создали в Детском Черкизовском парке 11:03
Косачев обвинил США во вмешательстве в российские выборы 11:00
В Омске квадрокоптер врезался в здание правительства 10:53
Сергей Безруков объяснил свою идею брать с западного кино мзду 10:50
В Беларуси золотовалютные резервы побили исторический максимум 10:50
Почтовый логистический центр в Хабаровске запустят к концу 2020 года 10:49
Назван самый привлекательный для туристов город в мире 10:45
Tesla пошутила над Porsche Taycan 10:44
В колледжах оснастят 700 мастерских почти на 4,4 миллиарда рублей 10:38
Путина пригласили в Чили к старообрядцам 10:38
Искусственный интеллект выяснил, когда стоит просить прибавку к зарплате 10:27
Южноуральских пенсионеров бесплатно обеспечат лекарствами от давления 10:25
Распродажа в ТЦ Владикавказа обернулась давкой и потасовкой 10:20
Над Липецком столкнулись два бомбардировщика Су-34 10:10
Меркель сидя прослушала гимн перед переговорами с премьером КНР 10:04
В Москве сотрудник супермаркета избил пытавшегося украсть водку мужчину 10:02
В Крыму возобновили поиски пассажирки затонувшего катера "Камелот" 10:02
Более 300 человек ищут мальчика, пропавшего в Красноярском крае 09:58
Обновленный Lexus GX оказался дешевле предшественника 09:55
В Сочи сошедшие после мощного ливня сели перекрыли дороги 09:52
Нурмагомедов и Порье показали одинаковый вес 09:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
06.09.2019 10:41
Рубрика: В мире

В ФРС оценили потери мировой экономики из-за торговой войны США и Китая

Текст: Диана Ковалева
Торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином может обойтись мировой экономике в 850 миллиардов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анализ Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Фото: AP Photo/Andy Wong Фото: AP Photo/Andy Wong
Фото: AP Photo/Andy Wong

По мнению исследователей ФРС, которые также проанализировали газетные материалы на эту тему, уровень "неопределенности" торговой политики сегодня достиг уровня, невиданного еще с 1970-х годов. И влияние этой неопределенности на экономическую деятельность, которая сейчас характеризуется движением предприятий в сторону сокращения производства и инвестиций, может для всего мира и США стоить около одного процента ВВП.

Фото: iStock
В США зоопарк боится потерять панд из-за торговой войны с Китаем

А если учесть, что на данный момент ВВП США оценивается примерно в 20 триллионов долларов, а мировой ВВП - около 85 триллионов, то этот один процент для США, обернется потерями в 200 миллиардов долларов, а для мировой экономики - в 850 миллиардов.

Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году, когда американский президент Дональд Трамп начал вводить пошлины на ввоз китайских товаров. КНР ответила зеркально. Впоследствии обе стороны не раз пытались заключить сделку, которая удовлетворила бы интересы каждой из них и положила конец противостоянию, однако пока эти попытки остаются безуспешными.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Торговые войны
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
Над Липецком столкнулись два бомбардировщика Су-34
Посольство РФ: Представление Японии из-за завода на Шикотане неприемлемо
Правительство расширит программу субсидирования авиарейсов на 40 маршрутов
Минобороны сообщило о разведактивности у воздушных границ России