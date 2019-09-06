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06.09.2019 05:30
Рубрика: В мире

В Индии 74-летняя женщина родила двойню

Жительница индийского штата Андхра-Прадеш, забеременевшая с помощью ЭКО в возрасте 74 лет, родила двух девочек. По словам врачей, дети появились на свет при помощи кесарева сечения.

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Сейчас мать и новорожденные чувствуют себя хорошо, пишет РИА Новости, ссылаясь на газету Hindustan Times. Отмечается, что пожилая женщина смогла выносить и родить детей благодаря тому, что не имела таких медицинских осложнений как диабет и гипертензия.

Эрраматти Мангаямма и ее 80-летний муж Рая Рао поженились в 1962 году. На протяжении 57 лет пара безуспешно пыталась завести ребенка. Это стало возможным благодаря процедуре искусственного оплодотворения.

Ранее самой пожилой женщиной, ставшей матерью с помощью ЭКО, считалась другая индианка Омкари Панвар, которая родила двойняшек в 2008 году в возрасте 70 лет.

В мире Юго-Восточная Азия Индия
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