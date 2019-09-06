В кабмине опровергли слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста

Источник в аппарате российского кабмина опроверг "РГ" информацию, опубликованную в СМИ, о том, что в правительстве якобы идет работа по подготовке к очередному повышению пенсионного возраст - до 70 лет для мужчин и женщин.
Ранее "Независимая газета" сообщила со ссылкой на депутата Госдумы Валерия Рашкина, что в правительстве создали рабочую группу, которая готовит изменения в пенсионном законодательстве. Они предполагают новое повышение пенсионного возраста.
В Минтруде отказались комментировать эту тему.