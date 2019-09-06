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06.09.2019 13:58
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Мяньяне открылась выставка высоких технологий

В наукограде города Мяньян (провинция Сычуань) 5 сентября открылась 7-я Международная выставка высоких технологий (7th China (Mianyang) Science & Technology City International High-Tech Expo). Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", на форуме представлено более 13 тысяч высокотехнических экспонатов из 28 стран и регионов мира.
На выставке представлено большое количество экспонатов 5G. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая На выставке представлено большое количество экспонатов 5G. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
На выставке представлено большое количество экспонатов 5G. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Нынешняя выставка организована министерством науки и технологий КНР и народным правительством провинции Сычуань. Главной темой выставки является "Научно-технические инновации, углубление реформ, открытость и сотрудничество". Общая выставочная площадь около 70 тысяч квадратных метров. Имеется пять основных павильонов, включая павильон индустрии новых и высоких технологий, павильон международных обменов и сотрудничества, павильон интеллектуальных технологий и оборудования.

На церемонии открытия выставки секретарь провинциального комитета КПК Сычуани Пэн Цинхуа отметил, что выставка высоких технологий стала важной платформой для научно-технических обменов и сотрудничества, а также важным окном для расширения внешних связей провинции Сычуань. Он также выразил надежду, что участники смогут использовать эту платформу для сбора новой информации, поиска новых возможностей, расширения сотрудничества и достижения взаимной выгоды и общего развития.

На выставке представлено большое количество экспонатов 5G, в том числе взрывозащищенные роботы, беспилотные машины для уборки, патрульные роботы, пожарные беспилотники. Эти экспонаты привлекли особое внимание посетителей выставки. Здесь также пройдет ряд тематических форумов, в том числе по глобальной спутниковой навигационной системе "Бэйдоу", Китайско-российский научно-образовательный форум, форум высшего уровня по инновационному развитию индустрии 5G.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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