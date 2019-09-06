В "РГ" обсудили, как поднять производительность труда

5 сентября 2019 года в медиацентре "Российской газеты" состоялась экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России, посвященная вопросам, связанным с реализацией целей и задач нацпроекта в сфере повышения производительности труда.

Сергей Бодрунов, президент Вольного экономического общества России и Международного Союза экономистов, отметил, что в сфере производительности труда мы серьезно уступаем развитым странам и привел данные Организации экономического сотрудничества и развития за 2018 год, согласно которым производительность труда на российских предприятиях оказалась самой низкой среди европейских стран. Ниже эффективность только у работников из Южной Африки и Мексики.

Ученый добавил, что цель "обеспечить рост производительности труда в 1,5 раза", поставленная Президентом в майских указах 2012 года, не была достигнута, и сегодня нам предстоит "стартовать с того же места". Новым майским указом 2018 года определены новые цели: рост производительности труда на предприятиях несырьевых отраслей экономики должен составить не ниже 5% в год, что, возможно, позволит вывести Россию на уровень ведущих экономик мира.

Дмитрий Пищальников, руководитель Экспертной группы по национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости", выразил сомнение, что национальный проект даст рост производительности труда, и назвал две причины. Первая - это недофинансированность. Вторая - отсутствие спроса со стороны предпринимателей. "Пропагандируется научная организация труда - методы давно известные. Но, когда говорят, что Федеральный центр компетенций научит всех, как повышать производительность труда, в этом легко усомниться. Потому что невозможно научить людей при отсутствии спроса", - добавил Дмитрий Пищальников.

По мнению докладчика, у национального проекта должна быть всего одна, но очень важная цель - создание спроса, который должен состоять из четырех блоков. "Во-первых, в программу должно входить прямое стимулирование за повышение производительности труда с отменой всех налоговых льгот и программ субсидирования, - рассказал Дмитрий Пищальников, - во-вторых, необходим учет производительности труда, я рад что нашу методику через учет добавленной стоимости на одного работника приняли. В-третьих - нужна массовая пропаганда повышения производительности труда, для того чтобы помочь руководителям компаний вовлечь в процесс трудовые коллективы, и, в-четвертых - необходимо специальное обучение методам производительности труда, для чего на первом этапе необходимо привлечь к этому делу два-три вуза".

Дмитрий Сорокин, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ, поделился своим видением проблемы: "Почему мы так плохо решаем вопрос с повышением производительности труда? В первую очередь речь идет о том, на какой технологической базе ее решать? Российская экономика находится в четвертом технологическом укладе, в то время как наши конкуренты - в пятом. Что вы не делайте, а четвертый уклад не может дать более высокую производительность труда, чем пятый. По данным Росстата за 2008 год, технологическую инновационную активность проявляли всего 9,6% предприятий. Была поставлена задача - увеличить ее до 40-50%. Что мы видим сегодня? Те же - 9,2%. Это наша первая и главная проблема - предприниматели не хотят технологически перевооружаться".

Иван Данилин, заведующий отделом науки и инноваций ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, выразил мнение, что среди причин низкой производительности труда - кадровое ограничение, информационная асимметрия и отсутствие пилотных технических объектов: "Я недавно читал исследования об "Индустрии 4.0" в Германии, так вот - основная проблема малых и средних предприятий заключается в следующем: они не внедряют новые технологии, потому что не понимают, что внедрять, и предпочитают подождать лет 5 - 7 лет, пока станет понятно, во что инвестировать? Что касается технических мер, то первый вопрос - это дефицит людей, кто конкретно будет делать эти вещи руками?".

Александр Бородулин, исполнительный директор МОД "Лин-Форум. Профессионалы бережливого производства", также обозначил некоторые недостатки программы повышения производительности труда: "Предприятия заводятся в программу с помощью Федерального центра компетенций. Предприятие подает заявку на вступление в проект, далее приходит тренер и проводит на предприятии какое-то время для того, чтобы обучить сотрудников методике сокращения временных и трудовых затрат. Что происходит потом? Тренеры уходят на другой объект. Предполагается, что будет воспитана некая смена, появятся лидеры, которые продолжат эту деятельность. Однако предприятия в тревоге, они не понимают - что будет, когда тренеры уйдут, а энергетика утеряна? Не нужно ли дальнейшее сопровождение, не будет ли отката назад?"

Спикер подчеркнул, что организация этой работы, к сожалению, пока шаблонная, не учитываются временные условия, нюансы отрасли и конкретного предприятия, механизм обратной связи заморожен, а главное - есть дефицит общественного доверия.

Сергей Митин, член Правления ВЭО России, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, говорил о производительности труда на примере сельского хозяйства - одного из самых динамично развивающихся секторов российской экономики.

Сенатор отметил, что несмотря на то, что производительность труда в сельском хозяйстве растет быстрее, чем в других отраслях, Россия продолжает уступать мировым лидерам в эффективности организации производства. Например, по данным Росстата и Всемирного банка за 2013-й год, в США производительность труда в сельском хозяйстве в 6,4 раза выше, чем у нас. Нас обгоняют даже Беларусь - в 1,7 раза, и Польша - в 2,7 раза.

Сенатор полагает, что для того, чтобы догнать развитые страны, России необходимо перейти к инновационному развитию сельского хозяйства. И ключевое значение имеет создание эффективной системы внедрения результатов научных исследований и разработок в сельскохозяйственное производство, а также развитие сельских территорий.

Сергей Рябухин, вице-президент ВЭО России, председатель Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, напомнил участникам сессии о том, что в послании Федеральному Собранию Президент призывал ориентироваться на цифры "три-четыре-пять": не менее 3% роста ВПП, не более 4% инфляции и производительность труда не ниже 5%.

Сенатор подчеркнул, что, к сожалению, эти цифры пока не достигнуты, а значение и показатели национальных проектов не соответствуют тем национальным целям, которые провозгласил Президент.

"Нет единого координационного центра, который бы администрировал совокупность и "провязку" всех национальных проектов, государственных и федерально-целевых программ, я уже не говорю о декомпозиции с региональным уровнем, потому что у каждого региона есть свой набор задач и целей, - рассказал сенатор, - эта работа должна была быть проведена до старта реализации национальных проектов".

По мнению Сергея Рябухина, необходимо разработать методику оценки эффективности национальных проектов и государственных программ. "Счетная палата разработала свою методику, которая отличается от методики Минэконразвития. Смотришь оценку Минэкономразвития - все хорошо! Счетная палата же дает совсем другие цифры... Нужно приводить оценку эффективности к единой метрике, тогда мы можем рассчитывать на повышение производительности труда", - подвел итог сенатор.

Руслан Гринберг, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Института экономики РАН, полагает, что нет ни одной причины, которая бы способствовала росту производительности труда в России. "Во-первых, российская экономика - сырьевая: цена на нефть выросла - выросла и производительность, упала цена на нефть - и производительность за ней. Во-вторых - волатильность курса. Нам говорят, нужен инвестиционный импорт. О чем тут говорить, когда мы чемпионы по девальвации? И, в-третьих, российские предприятия все делают сами. Аутсорсинга почти нет, даже в обрабатывающей промышленности. А без этого никуда. Когда вы производите и узлы, и детали, то никогда не догоните других", - отметил ученый.

Руслан Гринберг также выразил мнение, что низкая производительность труда - проблема надуманная, и ее повышение может быть только результатом других мероприятий.

Дмитрий Пищальников не согласился с Русланом Семеновичем в том, что производительность труда -дисциплина отвлеченная. По мнению докладчика, это универсальный показатель, который выражен в финансах и позволит дать четкие и понятные ориентиры. Компании и производства создают добавленную стоимость, дают рабочие места и платят налоги в бюджет, поэтому национальный проект в сфере производительности труда должен стать главным.

По итогам сессии будет сформировано экспертное заключение, которое будет направлено в профильные органы государственной власти и заинтересованные организации.

Модераторы:

Бодрунов Сергей Дмитриевич - президент ВЭО России, президент Международного Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор

Сорокин Дмитрий Евгеньевич - вице-президент ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.

Основной доклад:

Пищальников Дмитрий Владимирович - руководитель Экспертной группы по национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости", вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ".

В дискуссии приняли участие:

Рябухин Сергей Николаевич - вице-президент ВЭО России, председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, д.э.н.

Данилин Иван Владимирович - заведующий отделом науки и инноваций ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, к.полит.н.

Митин Сергей Герасимович - член Правления ВЭО России, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председатель Временной комиссии Совета Федерации по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ, д.э.н., профессор.

Гринберг Руслан Семенович - вице-президент ВЭО России, научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.

Авдеева Екатерина Валерьевна - член Генерального Совета Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", председатель Комитета развития правовых услуг и экспертизы законопроектов.

Препелицкий Михаил Игоревич - основатель и руководитель проекта ONETRAK

Дубенецкий Яков Николаевич - председатель ревизионной комиссии ВЭО России, руководитель Центра инвестиций Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, профессор.

Ершов Михаил Владимирович - член Президиума ВЭО России, главный директор Института энергетики и финансов, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н.

Епишкин Илья Анатольевич - заведующий кафедрой "Экономика труда и управление человеческими ресурсами" Российского университета транспорта РУТ (МИИТ), к.э.н., доцент.

Косарева Наталия Святославовна - президент группы компаний "Банковские системы сервиса"

Разумова Татьяна Олеговна - заведующая кафедрой экономики труда и персонала экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор, д.э.н.

Баев Григорий Олегович - руководитель Центра управления производством работодателя, доцент кафедры "Экономика и организация производства" МГТУ им. Н.Э. Баумана, к.э.н.

Бородулин Александр Леонидович - исполнительный директор МОД "Лин-Форум. Профессионалы бережливого производства", старший преподаватель кафедры управления бизнес-процессами факультета инженерного менеджмента Института отраслевого менеджмента РАНХиГС.

Журавлев Павел Викторович - профессор Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, д.э.н.

Кириллов Андрей Владимирович - директор Высшей школы управления человеческим капиталом Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, д.и.н., профессор.

Филиппенкова Екатерина Владимировна - вице-президент ВЭО Московской области, член Президиума ВЭО России, к.э.н.