В России стартовали продажи топового планшета от Samsung. Брать или нет?

Компания Samsung объявила о старте продаж нового планшета Galaxy Tab S6 LTE в России. Технические характеристики были известны заранее, стоит лишь отметить, что по уровню железа устройство можно смело относить к топовому уровню.

Планшет Galaxy Tab S6. Фото: Samsung

Новинку уже можно приобрести в онлайн-магазине Samsung, фирменных салонах и крупных сетевых магазинах электроники. На выбор представлено три цвета - серый, голубой и золотой.

Рекомендованная розничная цена - 59 990 руб. Более дешевая Wi-Fi-версия поступит в продажу чуть позже - во второй половине сентября, и будет стоить 52 990 рублей.

Учитывая, что рынок планшетов, в принципе, менее насыщен, чем аналогичная сфера в продажах смартфонов - конкурентов не то чтобы много, но они все же есть.

В первую очередь - это прошлогодний Apple iPad Pro 11, хотя в этом случае выбор скорее будет обусловлен тягой к определенной экосистеме, нежели подбором по каким-то конкретным параметрам.

Если же говорить про Android-планшеты, то они чаще всего выступают компромиссными решениями, поэтому мощному Galaxy Tab S6 особо и не с кем соперничать.

Есть и третья сторона - компактные мобильные решения на Windows 10, и с ценой в 60 тысяч рублей - выбор будет уже огромным, начиная с классических ультрабуков монструозной производительности и заканчивая трансформерами в различных вариантах исполнения.