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В Россию пришел мощнейший смартфон Xiaomi Mi 9T Pro, названа цена

Текст:   Антон Благовещенский
06.09.2019,  
17:57
Федор Казаков/РГ Фото: Федор Казаков/РГ
Фото: Федор Казаков/РГ

На российском рынке официально стартовали продажи смартфона Xiaomi Mi 9T Pro, оснащенного топовым процессором Snapdragon 855. Об этом компания сообщила на своей официальной странице в Facebook.

Помимо мощнейшего на сегодняшний день чипсета, смартфон получил 6,39-дюймовый дисплей с разрешением FullHD и безрамочный экран, лишенный вырезов и "челок". Этого удалось добиться благодаря выдвижной фронтальной камере, которая прячется в корпус (и может это делать самостоятельно, если смартфон падает).

Смартфон позиционируется в том числе как геймерский, поэтому поддерживает ряд игровых технологий - повышенную производительность в играх, оптимизацию сенсорного отклика и так далее.

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Тройная основная камера Xiaomi Mi 9T Pro имеет разрешение 48 мегапикселей, поддерживает оптический зум и съемку в широкоугольном режиме. Сканер отпечатка пальца встроен в дисплей, емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, имеется модуль NFC с поддержкой платежной системы Google Pay.

Стоимость смартфона в конфигурации 6/128 гигабайт составляет 33990 рублей.

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