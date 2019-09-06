В Россию пришел мощнейший смартфон Xiaomi Mi 9T Pro, названа цена

На российском рынке официально стартовали продажи смартфона Xiaomi Mi 9T Pro, оснащенного топовым процессором Snapdragon 855. Об этом компания сообщила на своей официальной странице в Facebook.

Помимо мощнейшего на сегодняшний день чипсета, смартфон получил 6,39-дюймовый дисплей с разрешением FullHD и безрамочный экран, лишенный вырезов и "челок". Этого удалось добиться благодаря выдвижной фронтальной камере, которая прячется в корпус (и может это делать самостоятельно, если смартфон падает).

Смартфон позиционируется в том числе как геймерский, поэтому поддерживает ряд игровых технологий - повышенную производительность в играх, оптимизацию сенсорного отклика и так далее.

Тройная основная камера Xiaomi Mi 9T Pro имеет разрешение 48 мегапикселей, поддерживает оптический зум и съемку в широкоугольном режиме. Сканер отпечатка пальца встроен в дисплей, емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, имеется модуль NFC с поддержкой платежной системы Google Pay.

Стоимость смартфона в конфигурации 6/128 гигабайт составляет 33990 рублей.