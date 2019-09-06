В США провели испытательные запуски четырех ракет Trident II

Испытательные запуски ракет Trident II (D5) произвели с подводной лодки Вооруженные силы США.

Пуски произошли 4 и 6 сентября в Тихом океане рядом с калифорнийским берегом. Ракеты запускали с подлодки "Небраска". Trident II способны нести ядерный заряд, но в конкретном случае использовались неснаряженными.

"Испытания ракет проводились не в ответ на какие-либо события в мире", - приводит РИА Новости заявление Стратегического командования ВС США.

Известно, что с 1989 года США совершили уже 176 пусков Trident II.