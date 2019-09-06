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06.09.2019 23:17
Рубрика: Общество

В США уже третий человек скончался от курения электронных сигарет

В США зафиксирована уже третья смерть среди вейперов - курильщиков электронных сигарет. На этот раз в штате Индиана.

Фото: Istock
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Между тем медики уже бьют тревогу. По данным американского центра профилактики и контроля заболеваний, в 33 штатах зарегистрированы 450 случаев легочных и респираторных заболеваний, которые, вероятно, связаны с вейпами.

В конце августа специалисты приводили другую статистику: медики изучали 215 случаев таких заболеваний в 25 штатах, которые не были вызваны инфекциями или другими явными причинами, передает РИА Новости.

Штат Мичиган первым в США запретил ароматизированные вейпы
Общество Здоровье В мире США Борьба с курением
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