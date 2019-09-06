В США уже третий человек скончался от курения электронных сигарет

В США зафиксирована уже третья смерть среди вейперов - курильщиков электронных сигарет. На этот раз в штате Индиана.

Между тем медики уже бьют тревогу. По данным американского центра профилактики и контроля заболеваний, в 33 штатах зарегистрированы 450 случаев легочных и респираторных заболеваний, которые, вероятно, связаны с вейпами.

В конце августа специалисты приводили другую статистику: медики изучали 215 случаев таких заболеваний в 25 штатах, которые не были вызваны инфекциями или другими явными причинами, передает РИА Новости.