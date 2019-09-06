ВЭФ-2019 вывел торгово-экономические отношения Китая и России на новый уровень

Для России дальневосточный регион - приоритетная зона развития. Там в последние годы было принято множество мер по упрощению налогового законодательства и созданию благоприятного климата для бизнеса с целью привлечь отечественные и иностранные инвестиции. На Форуме во Владивостоке было отмечено, что регион принял более 40 законов, позволяющих обеспечить улучшенные условия для инвесторов. Например, разработан и запущен механизм электронной визы, упрощены административные процедуры, созданы территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток со льготными условиями для бизнеса. Также было создано Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, которые помогут привлечь инвесторов, финансировать проекты и создавать инфраструктуру. На сессии "Азиатское зеркало: поворот на Восток глазами азиатских партнеров" полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что меры поддержки бизнес-проектов на Дальнем Востоке позволяют увеличить норму доходности на 10-15 процентов по сравнению с другими регионами РФ.

Китай - главный иностранным инвестором в этом регионе. Как считает профессор Китайской академии общественных наук Сюэ Фуци, "принятые российской стороной меры открывают широкие возможности для того, чтобы заключать как мега-проекты с китайским участием, так и для работы малого и среднего бизнеса на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока РФ. Порядка 30 процентов от общего объема иностранных инвестиций в Россию приходятся на дальневосточный регион. Это говорит о серьезных сдвигах в плане привлечения иностранных инвестиций и создания благоприятных условий для ведения бизнеса".

Китай по традиции является постоянным и одним из самых ожидаемых участников ВЭФ, а торгово-экономические отношения с Китаем, как показали итоги форума, снова вышли на новый уровень и выявили новые точки развития. В частности, стремительно набирает обороты сотрудничество двух стран в сфере электронной торговли. Так, в последние несколько лет в Китае растет интересе к продовольственным товарам из России, в связи с чем в ходе нынешнего ВЭФ между Российским экспортным центром и китайской компанией Epinduo было подписано соглашение о создании интернет-магазина товаров из России. Магазин будет открыт на платформе Tmall.com, крупнейшей торговой интернет-площадке, которая является частью AlibabaGroup.

Также Китай и Россия активно сотрудничают в агропромышленном комплексе. На полях ВЭФ-2019 было подписано соглашение между российскими и китайскими транспортными операторами при поддержке Российского экспортного центра о создании проекта "Агроэкспресс". Речь идет о совместной работе по развитию экспорта агропромышленной продукции в Китай с помощью ускоренных рефрижераторных контейнерных поездов. На начальной стадии планируется запускать два поезда в неделю, затем расширить их число до пяти. Предположительно, поезда будут следовать по маршруту из Московской и Калужских областей до города Чэнду в провинции Сычуань на юге центрального Китая. Такое нововведение поможет дальнейшему развитию российского экспорта на китайском рынке.

В рамках форума также было подписано соглашение по строительству молочно-товарных ферм на территории Приморского края. Там планируется создать животноводческие комплексы по производству коровьего молока. Кроме того, впервые в Китай отправилась партия цельного молока из России. Также Минсельхоз РФ подписал соглашение о создании наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса в России с крупнейшей китайской продовольственной компанией COFCO.

На Форуме во Владивостоке Китай и Россия обсудили также сотрудничество в сфере высоких технологий. Минкомсвязь РФ планирует до конца года обсудить с китайской Huawei локализацию производства компании в России.

В сотрудничестве с Россией, в том числе с Дальним Востоком и Сибирью, заинтересована не только КНР, но и другие регионы Азии. Как отмечает профессор Сюэ Фуци, "Азия в целом становится новым центром притяжения и новым центром мировой экономики. А Восточная Азия - это не только мастерская мира, но и очень емкий рынок для сбыта в том числе и российской продукции, в том числе высокотехнологической, а не только энергоносителей". Таким образом, Россия могла бы быть более масштабно интегрирована в формирующиеся рынки Восточной Азии.

Нынешний Восточный экономический форум показал, что у российских регионов, в частности, Дальнего Востока, имеется огромный потенциал для развития, а у сотрудничества между Китаем и Россией - широкое поле для торгово-экономического сотрудничества. В очередной раз ВЭФ стал столом для заключения множества соглашений и контрактов между двумя странами в разных сферах, еще раз продемонстрировав, что торгово-экономические отношения между двумя странами находятся на беспрецедентно высоком уровне.