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06.09.2019 15:14
Рубрика: Спорт

Виталий Фридзон: Обидно, что отдали свою игру

Текст: Илья Соболев (Фошань)
После матча баскетбольного чемпионата мира, в котором сборная России уступила Польше (74:79) и почти потеряла шансы на выход в четвертьфинал, капитан нашей команды Виталий Фридзон нашел моральные силы пообщаться с журналистами. И физические тоже: на его майке виднелись капли крови, а на подбородке зияла рана.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

"Была жесткая борьба. Сейчас вот зашивать пойду", - махнул рукой Фридзон.

Что сегодня пошло не так?

Фото: REUTERS/Jason Lee
Что нужно, чтобы сборная России пробилась в 1/4 финала ЧМ по баскетболу

Виталий Фридзон: Вроде бы хорошо начали. Провалились в третьей четверти, наверное, с этого все пошло. Обидное поражение. Могли выигрывать. Сейчас сложно говорить. Обидно, что не смогли дотянуть, отдали свою игру. Нам чуть-чуть не хватило навалить. В третьей четверти они начали агрессивней играть, и мы этот момент пропустили.

После матча с Аргентиной наш тренер обратил внимание на разницу пробитых штрафных у южноамериканцев и наших. Сегодня разница в пользу соперника еще больше…

Виталий Фридзон: Давайте не будем трогать судей. Вы сами все прекрасно знаете. Это не красит чемпионат мира, но мы об этом говорить не будем. Проигравшие всегда наверное, говорят о судействе. У нас, конечно, еще матч с Венесуэлой, надеемся его красиво сыграть. И, надеюсь, что будем сильнее в квалификации. На этом чемпионате мира мы показали, что можем быть хорошей командой.

Виталий, у вас появилось по ходу турнира ощущение, что эта сборная способна на большее, чем от нее все ждали?

Виталий Фридзон: Я с самого начала думал, что мы можем выйти во второй групповой раунд. Прыгнуть выше головы? Почему бы и нет. Вроде были командой. Просто не получалось ей быть на протяжении всех 40 минут в каждом матче. Но мне очень понравилось, как мы действовали. Горд за ребят. Но история еще не заканчивается. Впереди квалификация.

Спорт Баскетбол
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