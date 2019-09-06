Зеленский помиловал россиян, участвующих в обмене заключенными

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о помиловании российских заключенных, которые входят в списки обмена для передачи Москве. Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин на своей страничке в Facebook.

"Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах", - заявил Рыбин.

Он также добавил, что почти всех заключенных, выдачи которых требовала Москва, были доставлены в пункты сбора на Украине. Однако один российский гражданин, Руслан Гаджиев, которого СБУ "почему-то не доставила" в пункт сбора, продолжает оставаться в украинском СИЗО, и из-за этого, по словам Рыбина, обмен может сорваться.

Рыбин выступает адвокатом осужденных на Украине Максима Одинцова и Александра Баранова, которых признали виновными в госизмене и дезертирстве из украинской армии на территории Крыма. Ранее украинские СМИ со ссылкой на осведомленные источники информировали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа, однако он был перенесен из-за бюрократических процедур.