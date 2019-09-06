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06.09.2019 19:23
Рубрика: В мире

Зеленский помиловал россиян, участвующих в обмене заключенными

Текст: Диана Ковалева

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о помиловании российских заключенных, которые входят в списки обмена для передачи Москве. Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин на своей страничке в Facebook.

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"Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах", - заявил Рыбин.
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Он также добавил, что почти всех заключенных, выдачи которых требовала Москва, были доставлены в пункты сбора на Украине. Однако один российский гражданин, Руслан Гаджиев, которого СБУ "почему-то не доставила" в пункт сбора, продолжает оставаться в украинском СИЗО, и из-за этого, по словам Рыбина, обмен может сорваться.

Рыбин выступает адвокатом осужденных на Украине Максима Одинцова и Александра Баранова, которых признали виновными в госизмене и дезертирстве из украинской армии на территории Крыма. Ранее украинские СМИ со ссылкой на осведомленные источники информировали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа, однако он был перенесен из-за бюрократических процедур.

В мире В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
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