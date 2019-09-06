Женщины в РФ чаще готовы переплачивать за качественный товар

Российские потребители стали более внимательно относиться к составу продукта, а вот торговая марка перестает быть весомым аргументом при покупке товара. Причем за качество больше склонны переплачивать женщины, а не мужчины. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства "Ромир", подготовленном специально для Роскачества.

Согласно результатам исследования, 5 главных факторов, на которые в первую очередь обращают потребители, изменился по сравнению с предыдущим годом. Так, в 2019 году внимание потребителей к сроку годности упало на 5% в сравнении с прошлым годом и сейчас составляет 72%. Однако несмотря на небольшой спад, срок годности занимает лидирующую позицию среди факторов важных при выборе товаров. Далее идут дата изготовления продукта, его состав, масса и объем. На последнем месте - торговая марка.

Помимо этого, покупатели в равной степени обращают внимание на соответствие продукции ГОСТу и на страну-изготовителя (19%), информация от Знаке качества занимает 8-ю позицию с 13% внимания покупателей. Самым незначительным показателем, по результатам исследования, стала цена продукции (2%).

Лидирующим показателем, являющимся ориентиром качества продукции, была и остается информация на упаковке. В прошлом году ей пользовались 67% опрошенных респондентов, а в 2019 году показатель немного упал: сейчас он составляет 64%. Также упала значимость рекомендаций родственников (с 37% до 35%) и продавцов (с 24% до 20%). В свою очередь, на 2% выросла значимость отзывов в интернете (с 12% до 14%).

Интересно, что почти половина опрошенных соглашаются с тем, что, при прочих равных условиях, они предпочтут товар повышенного качества, даже если придется заплатить за него больше. Среди женщин данный показатель выше, чем среди мужчин (49% против 42%).