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06.09.2019 10:34
Рубрика: Экономика

Женщины в РФ чаще готовы переплачивать за качественный товар

Текст: Ольга Туманова
Российские потребители стали более внимательно относиться к составу продукта, а вот торговая марка перестает быть весомым аргументом при покупке товара. Причем за качество больше склонны переплачивать женщины, а не мужчины. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства "Ромир", подготовленном специально для Роскачества.

Согласно результатам исследования, 5 главных факторов, на которые в первую очередь обращают потребители, изменился по сравнению с предыдущим годом. Так, в 2019 году внимание потребителей к сроку годности упало на 5% в сравнении с прошлым годом и сейчас составляет 72%. Однако несмотря на небольшой спад, срок годности занимает лидирующую позицию среди факторов важных при выборе товаров. Далее идут дата изготовления продукта, его состав, масса и объем. На последнем месте - торговая марка.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Помимо этого, покупатели в равной степени обращают внимание на соответствие продукции ГОСТу и на страну-изготовителя (19%), информация от Знаке качества занимает 8-ю позицию с 13% внимания покупателей. Самым незначительным показателем, по результатам исследования, стала цена продукции (2%).

Лидирующим показателем, являющимся ориентиром качества продукции, была и остается информация на упаковке. В прошлом году ей пользовались 67% опрошенных респондентов, а в 2019 году показатель немного упал: сейчас он составляет 64%. Также упала значимость рекомендаций родственников (с 37% до 35%) и продавцов (с 24% до 20%). В свою очередь, на 2% выросла значимость отзывов в интернете (с 12% до 14%).

Интересно, что почти половина опрошенных соглашаются с тем, что, при прочих равных условиях, они предпочтут товар повышенного качества, даже если придется заплатить за него больше. Среди женщин данный показатель выше, чем среди мужчин (49% против 42%).

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Роскачество
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