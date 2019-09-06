В эту субботу россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет первый бой после скандального поединка с Конором Макгрегором в октябре прошлого года. В Абу-Даби ему предстоит защитить титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в противостоянии с американцем Дастином Порье.

Этого боя ждали все. Достаточно сказать, что через два дня после запуска продаж 18,5 тысячи билетов на поединок все они были проданы. Если переводить на рубли, то самые дешевые из них стоили 4500 рублей, дорогие - 141 500.

После схватки с Макгрегором и последовавшим за ним скандалом (драка между командами спортсменов, взаимные обвинения, дисквалификация Хабиба на девять месяцев) Нурмагомедов стал одной из главных наших звезд. Причем не только в мире спорта: в октябре прошлого года Хабиб вошел в топ-5 самых популярных знаменитостей России в Instagram. Подписчиков у него - чуть меньше 16 миллионов человек. По предварительным данным, только гонорар уроженца Дагестана за бой с Порье без учета доходов за телетрансляции составит 3 миллиона долларов.

Несмотря на свалившуюся популярность и кучу предложений о проведении того или иного боя, сам Хабиб спокойно готовился к очередному поединку. Параллельно он вынужден был реагировать на нападки Макгрегора, который то и дело пытается задеть своего недавнего оппонента. На все слова ирландца Нурмагомедов говорил примерно одно и то же: что тому давно пора оставить его в покое и, если Конор надеется на реванш, сначала вернуться в октагон и одержать несколько побед.

- Не понимаю, почему все продолжают говорить о Макгрегоре, - удивляется Нурмагомедов. - Когда он выигрывал в последний раз? Я не хочу о нем много говорить. Есть Порье, так что давайте рассуждать о чем-то реальном.

Порье - ветеран UFC. Он мог и не стать спортсменом: перед тем как начать зарабатывать на жизнь боями, американец французского происхождения поработал в экологической службе, где собирал алюминиевые банки. Но уже в 20 лет Дастин провел первый любительский поединок в смешанных единоборствах и победил в нем судейским решением. Так началась его карьера.

В поединке с Порье Нурмагомедову предстоит защитить титул чемпиона UFC в легком весе

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Артур Нанян

Главные козыри соперника Хабиба - умение держать оппонентов на дистанции и неожиданно взрываться целыми сериями, после чего он спокойно отходит на комфортное расстояние. Дастин неплохо себя чувствует, находясь под давлением. В то же время он в основном предпочитает сам активничать, особенно в первых раундах, когда у него много сил. Пожалуй, главный минус Порье - его функциональное состояние. Если суметь остановить его в стартовых двух раундах, то дальше американцу приходится тяжело. А Нурмагомедов - один из лучших бойцов мира в плане выносливости.

Что касается словесных перепалок, то между Хабибом и Порье нет такой ненависти, как между россиянином и Макгрегором. Вначале так и вовсе они хвалили друг друга. К примеру, Нурмагомедов был впечатлен поединком Дастина с Максом Холлоуэем, благодаря победе в котором американец получил право на бой с Хабибом.

Но чем ближе было их очное противостояние, тем резче соперники стали высказываться в адрес друг друга.

- Мой план состоит в том, чтобы выйти в октагон и побить любого, кто против меня. Я не недооцениваю Дастина, но этот парень не моего уровня, - уверен Хабиб.

3 млн долларов составит гонорар Нурмагомедова за бой с Порье

В то же время Порье выразил уверенность в собственной победе.

Хабиб стал знаменитым на весь мир благодаря победе над Макгрегором. Фото: AP

- Все вокруг считают, что Хабиб - самый пугающий соперник в моей карьере. Может быть, кто-то его и боится, но только не я, - сказал американец. - Я знаю свои возможности как никто другой. И я уверен в себе.

Впрочем, по мнению букмекеров, явным фаворитом поединка является Нурмагомедов. Они принимают ставки на его победу с коэффициентом 1,3. Если поставить на триумф россиянина условные 1000 рублей, в случае его успеха чистая прибыль составит 300 рублей. Для сравнения: коэффициент на Порье равен 3,55.

С мнением букмекеров согласны и спортивные эксперты. Большинство из них считают, что бой вряд ли продлится до финального гонга. По их раскладам Хабиб, обессилив своего оппонента постоянным прессингом и навязыванием борьбы, ближе к третьему раунду должен найти возможность для атаки, которая приведет к досрочной победе.

Тем временем

Россиянин Александр Поветкин стал интернациональным чемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В поединке в Лондоне он выиграл у британца Хьюи Фьюри единогласным решением судей - 117-111, 117-111, 117-111.

Это был первый бой Поветкина за год. В последний раз он выходил на ринг в сентябре 2018 года. Тогда в поединке за три чемпионских титула он уступил британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом.

Победив Фьюри, Александр признался, что он намерен провести следующий бой до конца этого года. Кроме того, по словам Поветкина, он бы хотел выйти на ринг против знаменитого однофамильца Хьюи - экс-чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри.