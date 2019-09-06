Новости

Президент Литвы: В ЕС нет единой позиции в отношении России 12:54
Новая сейсмостанция в Поморье зафиксировала горный удар на Урале 12:52
Павел Крашенинников презентовал "Заповеди советского права" в Уфе 12:48
Фильм белорусского режиссера претендует на победу на фестивале в России 12:40
Метеорологи рассказали о погоде в Москве в День города 12:39
За девочкой, найденной в Вологодской области, вылетела санавиация 12:37
В Москве создан онлайн-реестр детских прививок 12:30
В Тюмени возбудили уголовное дело после похорон ветерана в мешке 12:28
Пропавший под Красноярском мальчик найден живым 12:28
В Сочи главу турагентства осудили за продажу 85 липовых путевок 12:27
На Кавказе открыты три новых вида двупарноногих многоножек 12:26
В Москве пожарные спасли застрявшего в машине котенка 12:26
В Омске супругов осудили за издевательства над детьми 12:26
Американский журнал назвал главную угрозу боеспособности ВМС США 12:23
Ярославские онкологи украли лекарств на миллион рублей 12:15
Семья Федосеевой-Шукшиной оказалась в центре нового скандала 12:10
Путин направил соболезования в связи с кончиной Мугабе 12:09
Основатель и владелец автодилера "Рольф" объявлен в международный розыск 12:07
Видео: Какие книги представила Беларусь на выставке в Москве 12:06
Проект строительства юго-восточной хорды направлен на дополнительную экологическую экспертизу 12:06
Разрушительный ураган "Дориан" ослаб до первой категории 12:04
Российский автомобильный рынок продолжил падение 12:02
Экотропа на высоте деревьев открылась на ВДНХ 11:59
В каких городах России лучше всего работает общественный транспорт 11:52
В Вологодской области нашли пропавшую девочку 11:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
06.09.2019 12:00
Рубрика: Спорт

Хабиб возвращается

Знаменитый российский боец смешанного стиля Нурмагомедов в субботу проведет первый поединок в этом году
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Неделя № 197(7955)
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В эту субботу россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет первый бой после скандального поединка с Конором Макгрегором в октябре прошлого года. В Абу-Даби ему предстоит защитить титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в противостоянии с американцем Дастином Порье.

Этого боя ждали все. Достаточно сказать, что через два дня после запуска продаж 18,5 тысячи билетов на поединок все они были проданы. Если переводить на рубли, то самые дешевые из них стоили 4500 рублей, дорогие - 141 500.

После схватки с Макгрегором и последовавшим за ним скандалом (драка между командами спортсменов, взаимные обвинения, дисквалификация Хабиба на девять месяцев) Нурмагомедов стал одной из главных наших звезд. Причем не только в мире спорта: в октябре прошлого года Хабиб вошел в топ-5 самых популярных знаменитостей России в Instagram. Подписчиков у него - чуть меньше 16 миллионов человек. По предварительным данным, только гонорар уроженца Дагестана за бой с Порье без учета доходов за телетрансляции составит 3 миллиона долларов.

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости
Федор Емельяненко подписал новый контракт с Bellator

Несмотря на свалившуюся популярность и кучу предложений о проведении того или иного боя, сам Хабиб спокойно готовился к очередному поединку. Параллельно он вынужден был реагировать на нападки Макгрегора, который то и дело пытается задеть своего недавнего оппонента. На все слова ирландца Нурмагомедов говорил примерно одно и то же: что тому давно пора оставить его в покое и, если Конор надеется на реванш, сначала вернуться в октагон и одержать несколько побед.

- Не понимаю, почему все продолжают говорить о Макгрегоре, - удивляется Нурмагомедов. - Когда он выигрывал в последний раз? Я не хочу о нем много говорить. Есть Порье, так что давайте рассуждать о чем-то реальном.

Порье - ветеран UFC. Он мог и не стать спортсменом: перед тем как начать зарабатывать на жизнь боями, американец французского происхождения поработал в экологической службе, где собирал алюминиевые банки. Но уже в 20 лет Дастин провел первый любительский поединок в смешанных единоборствах и победил в нем судейским решением. Так началась его карьера.

В поединке с Порье Нурмагомедову предстоит защитить титул чемпиона UFC в легком весе

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Артур Нанян

Главные козыри соперника Хабиба - умение держать оппонентов на дистанции и неожиданно взрываться целыми сериями, после чего он спокойно отходит на комфортное расстояние. Дастин неплохо себя чувствует, находясь под давлением. В то же время он в основном предпочитает сам активничать, особенно в первых раундах, когда у него много сил. Пожалуй, главный минус Порье - его функциональное состояние. Если суметь остановить его в стартовых двух раундах, то дальше американцу приходится тяжело. А Нурмагомедов - один из лучших бойцов мира в плане выносливости.

Что касается словесных перепалок, то между Хабибом и Порье нет такой ненависти, как между россиянином и Макгрегором. Вначале так и вовсе они хвалили друг друга. К примеру, Нурмагомедов был впечатлен поединком Дастина с Максом Холлоуэем, благодаря победе в котором американец получил право на бой с Хабибом.

Но чем ближе было их очное противостояние, тем резче соперники стали высказываться в адрес друг друга.

- Мой план состоит в том, чтобы выйти в октагон и побить любого, кто против меня. Я не недооцениваю Дастина, но этот парень не моего уровня, - уверен Хабиб.

3 млн долларов составит гонорар Нурмагомедова за бой с Порье

В то же время Порье выразил уверенность в собственной победе.

Хабиб стал знаменитым на весь мир благодаря победе над Макгрегором. Фото: AP

- Все вокруг считают, что Хабиб - самый пугающий соперник в моей карьере. Может быть, кто-то его и боится, но только не я, - сказал американец. - Я знаю свои возможности как никто другой. И я уверен в себе.

Впрочем, по мнению букмекеров, явным фаворитом поединка является Нурмагомедов. Они принимают ставки на его победу с коэффициентом 1,3. Если поставить на триумф россиянина условные 1000 рублей, в случае его успеха чистая прибыль составит 300 рублей. Для сравнения: коэффициент на Порье равен 3,55.

С мнением букмекеров согласны и спортивные эксперты. Большинство из них считают, что бой вряд ли продлится до финального гонга. По их раскладам Хабиб, обессилив своего оппонента постоянным прессингом и навязыванием борьбы, ближе к третьему раунду должен найти возможность для атаки, которая приведет к досрочной победе.

Тем временем

Россиянин Александр Поветкин стал интернациональным чемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В поединке в Лондоне он выиграл у британца Хьюи Фьюри единогласным решением судей - 117-111, 117-111, 117-111.

Судьи единогласно признали победу Поветкина над британцем Фьюри

Это был первый бой Поветкина за год. В последний раз он выходил на ринг в сентябре 2018 года. Тогда в поединке за три чемпионских титула он уступил британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом.

Победив Фьюри, Александр признался, что он намерен провести следующий бой до конца этого года. Кроме того, по словам Поветкина, он бы хотел выйти на ринг против знаменитого однофамильца Хьюи - экс-чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри.

А вот Порье свой поединок Макгрегору в 2014 году проиграл. Фото: AP
Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
Путин назвал самое красивое место в мире
Над Липецком столкнулись два бомбардировщика Су-34
Посольство РФ: Представление Японии из-за завода на Шикотане неприемлемо
Правительство расширит программу субсидирования авиарейсов на 40 маршрутов