Американский профессор назвал США увядающей сверхдержавой

Соединенные Штаты превращаются в "увядающую" сверхдержаву. Такое мнение высказал американский профессор Азим Ибрагим.

По его мнению, с приходом к власти Дональда Трампа многое изменилось. Хозяин Белого дома начал воплощать свое видение нового мира. Вашингтон больше не хочет быть "мировым жандармом". Европе предоставлена политическая независимость. При этом Трамп не раз намекал, что НАТО - бесполезный союз.

Лидеры Франции и Германии осознали новую реальность. "Они уже думают о том, как справиться со сценарием, при котором им приходится иметь дело с возрождающейся империей на востоке, и увядающей, к тому же более недружественной, сверхдержавой на западе", - говорится в статье, опубликованной в журнале Foreign Policy.

Профессор Ибрагим уверен, что в таких условиях может впервые возникнуть настоящая европейская армия.