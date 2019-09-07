Дзюба прокомментировал выход Медведева в финал US Open

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба после победы над Шотландией (2:1) наблюдал за трансляцией полуфинала US Open, в котором Даниил Медведев в трех сетах переиграл Григора Димитрова из Болгарии.

Артем Дзюба записал видео в своем сторис в Instagram, где признался, что любит теннис и восхищается игрой Медведева.

"Красава. Финал US Open - очень круто! Почти все матчи его видел, молодец. Если не Федерер, то, надеюсь, Медведев. Браво! С Надалем зарубится. Красава, гордость", - сказал Дзюба.

В решающем матче в воскресенье Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. А сборная России свой следующий матч проведет 9 сентября в Калининграде против команды Казахстана.