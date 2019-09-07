Экс-президент Украины назвал главную ошибку политиков своей страны

Главной ошибкой украинских политиков, нынешних и прошлых, является "несоблюдение баланса", считает первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Баланс интересов разных регионов страны должен быть учтен​​​, - передает РИА Новости слова экс-президента Украины. - Какая главная ошибка последних времен была? И Петра Порошенко. Он хотел интересы, стратегические цели одного региона распространить на всю Украину. Или востока на всю Украину, или запада на всю Украину - это не получится".

"Люди имеют свои интересы, - продолжил Кравчук. - Надо слушать людей, и каждый закон должен отвечать интересам всей Украины".