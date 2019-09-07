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07.09.2019 19:19
Рубрика: Спорт

Евгения Медведева: Рада, что не отдыхала, я в отличной форме

Текст: Анна Козина
На МСА "Лужники" проходят контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Программу первого дня, по ходу которого спортсмены представили короткие программы, закрывали одиночницы. На лед вышли все сильнейшие российские фигуристки: олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионки мира Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, а также юные Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова, перешедшие с юниорского на взрослый уровень.
Фото: Daniel MIHAILESCU / AFP Фото: Daniel MIHAILESCU / AFP
Фото: Daniel MIHAILESCU / AFP

Евгения Медведева осталась довольная своим выступлением, несмотря на допущенную ошибку.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Медведева: В Канаде чувствую себя, как в длительной командировке

Женя, почему не удалось откатать чисто?

Евгения Медведева: Прокатом в целом довольна. Тренер и хореограф - тоже. Была одна ошибка. Не могу сказать, что глупая. Прекрасно понимаю, почему она произошла: не из-за нервов, и самое главное - не из-за того, что не доработала на тренировке. Я очень хорошо почувствовала прыжок и перестаралась. Прокат в общем получился хороший для меня. Без полезных движений, без "съеденных" моментов. Программа выглядит, как законченная картина. Для меня это важно. В начале сезона обычно программы сыроваты. Но на данный момент про свою так не могу сказать.

На контрольных прокатах присутствуют зрители. Болеют за вас, как сумасшедшие. Не отвлекают?

Евгения Медведева: Зрители потрясающе поддерживали. Раньше нервничала из-за такого внимания. Сейчас нет.

Фото: REUTERS/Grigory Dukor
Евгения Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде в Токио

Вы почувствовали, что сезон начался?

Евгения Медведева: Давно чувствую, что сезон начался. Он и не заканчивался. У меня не было отдыха, чему я, кстати, очень рада. Сейчас я в очень хорошей форме.

У вас новый цвет волос. Как решились на такую смену имиджа?

Евгения Медведева: Всегда хотела покраситься в бордовый цвет, наверное, лет с 13. Но не решалась. Где-то были запреты со стороны мамы и тренера, где-то сама побоялась. Но летом в Японии взяла временную краску. Результат понравился, поэтому перекрасилась окончательно.

Спорт Фигурное катание
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