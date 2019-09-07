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07.09.2019 04:40
Рубрика: В мире

Индия потеряла связь с лунным модулем "Викрам"

Индийская организация космических исследований (ISRO) потеряла связь с модулем "Викрам" во время посадки на Луну. Сейчас специалисты анализируют возможные причины инцидента.

Фото: NASA
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"Викрам" должен был доставить на поверхность естественного спутника Земли шестиколесный 27-килограммовый луноход "Прагьян". Предполагалось, что аппарат проработает на Луне около 14 земных суток, изучая минералогический состав поверхности в районе Южного полюса.

"Вы достигли немалого. Вся страна гордится вами. Мы продолжим надеяться на лучшее. Удачи!", - поблагодарил сотрудников ISRO премьер-министр Индии Нарендра Моди, находившийся в штаб-квартире национального космического агентства в Бангалоре, откуда лично наблюдал за прилунением аппарата "Викрам".

В мире Юго-Восточная Азия Индия Общество Космос Освоение Луны
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