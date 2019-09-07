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07.09.2019 11:45
Рубрика: Общество

Исследование показало, кто особенно подвержен риску возникновения инсульта

Текст: Наталья Панасенко
Вегетарианцы и веганы чаще подвержены риску возникновения инсульта, чем люди, в рацион которых входят мясо и рыба. Таковы результаты исследования, которое опубликовано в журнале British Medical Journal.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В течение 18 лет ученые наблюдали за состоянием здоровья 48 тысяч человек, в том числе за их рационом питания и образом жизни в целом. 24 тыячи из них были мясоедами, 16 тысяч - веганами или вегетарианцами и 7500 пескетарианцами (вегетарианский тип питания, который допускает в рационе рыбу и морепродукты). Внимание уделялось и тому, курят ли испытуемые, как часто они двигаются и страдают ли они от других заболеваний, повышающих риск инсульта.

За период наблюдений было зафиксировано 2820 случаев ишемической болезни сердца и 1072 инсульта. Оказалось, что риск инсульта был на 20% выше у тех людей, которые потребляют преимущественно растительные продукты.

Фото: iStock
Назван простой способ снизить риск инсульта и инфаркта

Но иная ситуация была с риском возникновения инфарктов и ишемической болезни сердца. Результаты показали, что среди пескетарианцев риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 13% меньше, чем у мясоедов, а у веганов и вегетарианцев - на 22% меньше.

Причиной повышенного риска развития инсульта среди вегетарианцев и веганов, полагают исследователи, может быть низкое содержание в рационе витамина В12, а он находится исключительно в мясе, рыбе и других продуктах животного происхождения. Витамин В12 необходим для образования эритроцитов, важен для обмена веществ и играет центральную роль в функционировании нервной системы.

Правда, исследователи не исключают, что причиной более высокого риска инсульта у веганов и вегетарианцев могут быть и другие привычки образа жизни. Поэтому, уточняют они, для окончательных выводов требуются дополнительные исследования.

Общество Наука
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