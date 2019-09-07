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07.09.2019 01:36
Рубрика: В мире

Израиль и ХАМАС обменялись ракетными ударами

Израильские военные атаковали объекты ХАМАС на севере сектора Газа. Жертв и пострадавших в результате данного удара нет, сообщили в министерстве здравоохранения Палестины.

СМИ: Беспилотники Израиля атаковали цели на территории Ливана

Отметим, что в пятницу вечером ракетному обстрелу подверглась территория еврейского государства. Пять ракет были выпущены с территории палестинского анклава. Один из снарядов разорвался на пустыре недалеко от города Сдерота и вызвал пожар.

Ранее двое палестинцев погибли и более 40 пострадали в результате столкновений с израильскими военнослужащими на границе Газы. Группировка ХАМАС выпустила заявление, в котором пообещала отомстить за смерть своих граждан.

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