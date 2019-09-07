Израиль и ХАМАС обменялись ракетными ударами

Израильские военные атаковали объекты ХАМАС на севере сектора Газа. Жертв и пострадавших в результате данного удара нет, сообщили в министерстве здравоохранения Палестины.

Отметим, что в пятницу вечером ракетному обстрелу подверглась территория еврейского государства. Пять ракет были выпущены с территории палестинского анклава. Один из снарядов разорвался на пустыре недалеко от города Сдерота и вызвал пожар.

Ранее двое палестинцев погибли и более 40 пострадали в результате столкновений с израильскими военнослужащими на границе Газы. Группировка ХАМАС выпустила заявление, в котором пообещала отомстить за смерть своих граждан.