На руках у граждан становится все больше кредитных карт. За 7 месяцев банки выдали их более чем на 350 миллиардов рублей. Годом раньше показатель не превышал 250 миллиардов рублей. При этом качество выдачи кредитных карт ухудшается два квартала подряд, отмечают в своем исследовании специалисты кредитного бюро "Эквифакс".

Максимальные объемы выдач кредитных карт, традиционно, приходятся на ноябрь - декабрь каждого года, когда, с одной стороны, есть повышенный спрос со стороны потребителей, а с другой - сами банки стараются выполнить годовые бизнес-планы по продаже кредитных продуктов, отмечают специалисты. Так, в 2018 году в это время была выдана практически четверть от всех кредитных карт этого года, в 2017-м - 23,4 процента.

Высокая активность в выдаче кредитных карт не могла не сказаться на их кредитном качестве. Ранние индикаторы (просроченная задолженность 30+ на втором и третьем месяцах) начали сигнализировать о первых проблемах с выданными картами с октября 2018 года. Впоследствии риск нарастал, вплоть до июня 2019 года. В результате среднее значение просроченной задолженности (30+) по кредитным картам в 2019 году оказалось в половину выше показателя 2018 года, констатируют авторы исследования.

Причинами роста просроченной задолженности, по их мнению, можно считать активные кредитные политики банков. Возможно, за счет столь значимых объемов выдачи банки стараются выполнить не только бизнес-планы, но и готовятся к введению дополнительных ограничительных мер по показателю долговой нагрузки (ПДН), уточняется в исследовании.

С 1 октября ЦБ планирует установить надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита (ПСК). Рост коэффициентов риска означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это сделает наращивание выдачи необеспеченных кредитов для банков менее выгодным.