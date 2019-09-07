Китай и Германия укрепляют контакты

Долгие годы китайско-германские отношения занимают одно из лидирующих мест среди отношений Китая с другими западными странами. На протяжении 14 лет Ангела Меркель побывала в 12 китайских городах, это считается редким случаем для лидеров западных стран. На фоне эскалации торговых трений между Пекином и Вашингтоном, а также усиления неопределенности развития мировой экономики, визит федерального канцлера в Китай продемонстрировал два важных момента.

Во-первых, Китай и Германия подтвердили необходимость и важность укрепления стратегических контактов и координации. Сейчас весь мир переживает сложные и глубокие перемены. Унилатерализм и протекционизм наносят сильный удар по развитию мировой экономики, от последствия которого не может полностью избавиться ни одна из стран. Китай и Германия защищают многополярность и правила свободной торговли, имея сходные позиции по важным международным вопросам, таким, как изменение климата и ядерная программа Ирана. Поэтому укрепление стратегических контактов и координации имеет важное значение для дальнейшего развития отношений между Китаем, Германией и Европой, а также для роста мировой экономики.

Во-вторых, Германия действительно надеется на укрепление сотрудничества с Китаем. ФРГ является одной из крупнейших стран-производителей и сталкивается с реальной необходимостью перейти с "производственных мощностей" к "умному производству" с помощью цифровых и новых технологий. Однако из-за текущего ухудшения ситуации в международной торговле, экспорт немецких товаров заметно замедляется, а исходящее давление на экономику увеличивается. В июле этого года промышленное производство в Германии сократилось на 0,6 процента.

В то же время китайско-германское торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует хорошую динамику: объем товарооборота между Китаем и Германией в 2018 году достиг 183,9 миллиарда долларов США, что на 9,4 процента больше, чем в 2017 году. Это был новый рекорд в истории. За 7 месяцев этого года объем германских инвестиций в Китай составил 1,17 миллиарда долларов, увеличившись на 62,7 процента. Объем инвестиций Китая в экономику Германии составил 1,01 миллиарда долларов, увеличившись на 27,6 процента. Три года подряд Китай является крупнейшим торговым партнером Германии.

В связи с этим визит Меркель в Китай с делегацией бизнесменов и предпринимателей дал понять, что Германия имеет большое желание и готовность углублять экономическое сотрудничество с Китаем. Во время визита Меркель сказала: "Как и другие страны, Китай также имеет право на развитие. Не нужно препятствовать процессу развития Китая. В интересах всех стран, чтобы китайский народ жил лучше". Это объективное суждение, которое придет позитивный импульс развитию китайско-германских отношений.