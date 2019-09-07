Китай и Германия укрепляют контакты

Новости

Аксенов назвал обмен заключенными шагом к диалогу между РФ и Украиной 17:11
Москвалькова: Необходимо решить проблемы освобожденных граждан РФ 17:00
Безопасно и недорого: как не переплатить за зимние шины 16:48
На ВДНХ начался "Киндерфест" 16:40
ОБСЕ рассчитывает на рост доверия между Россией и Украиной 16:38
Задержан подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову 16:05
В Петрозаводске в честь Бреста назвали новую улицу 15:49
В Южной Корее тайфун "Линлин" унес жизни трех человек 15:30
Зеленский назвал пути разблокирования диалога с Россией 15:18
За сутки после взвешивания Хабиб Нурмагомедов набрал 8 кг 15:16
Видео: Австралийский гонщик чудом выжил в жуткой аварии в "Формуле-3" 15:05
По итогам продажи указателей на аукционе метро получит почти три четверти миллиона рублей 15:00
Тверскую в день рождения Москвы оформили в стиле ВДНХ 14:55
Захарова дала оценку состоявшемуся между Россией и Украиной обмену 14:45
Заключенные екатеринбургской колонии устроили беспорядки 14:43
Первая Lada с вариатором. На что способен новый Xray Cross 14:41
В центре Москвы появились качели дружбы 14:38
СПЧ: В будущем РФ и Украина смогут провести обмен "всех на всех" 14:17
В Москву прибыли освобожденные из украинского плена россияне 14:07
Собянин: Москва готова к проведению выборов 14:05
Как будут следить за чистотой выборов в Мосгордуму 14:01
Москалькова сообщила о завершении обмена заключенными между РФ и Украиной 14:00
Песков: Путин планирует проголосовать на выборах в Мосгордуму 13:49
Новый мировой рекорд по хайлайну установлен в День рождения Москвы 13:40
Вышинский вылетел в Москву в рамках обмена заключенными 13:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
07.09.2019 17:32
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай и Германия укрепляют контакты

Канцлер ФРГ Ангела Меркель 7 сентября совершила двухдневный официальный визит в Китай. Это ее 12-я поездка в КНР начиная с 2005 года, когда она заняла руководящий пост в стране. Это демонстрирует тесные контакты и важность китайско-германских отношений для двух сторон. Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", в ходе визита фрау Меркель был подписан ряд торгово-экономических соглашений, который позволит не только расширить спектр взаимодействия между Китаем и Германией, но и дать новый импульс для роста мировой экономики.
Инвестиции КНР и ФРГ в экономики друг друга растут с каждым годом. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Инвестиции КНР и ФРГ в экономики друг друга растут с каждым годом. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Инвестиции КНР и ФРГ в экономики друг друга растут с каждым годом. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Долгие годы китайско-германские отношения занимают одно из лидирующих мест среди отношений Китая с другими западными странами. На протяжении 14 лет Ангела Меркель побывала в 12 китайских городах, это считается редким случаем для лидеров западных стран. На фоне эскалации торговых трений между Пекином и Вашингтоном, а также усиления неопределенности развития мировой экономики, визит федерального канцлера в Китай продемонстрировал два важных момента.

Во-первых, Китай и Германия подтвердили необходимость и важность укрепления стратегических контактов и координации. Сейчас весь мир переживает сложные и глубокие перемены. Унилатерализм и протекционизм наносят сильный удар по развитию мировой экономики, от последствия которого не может полностью избавиться ни одна из стран. Китай и Германия защищают многополярность и правила свободной торговли, имея сходные позиции по важным международным вопросам, таким, как изменение климата и ядерная программа Ирана. Поэтому укрепление стратегических контактов и координации имеет важное значение для дальнейшего развития отношений между Китаем, Германией и Европой, а также для роста мировой экономики.

Во-вторых, Германия действительно надеется на укрепление сотрудничества с Китаем. ФРГ является одной из крупнейших стран-производителей и сталкивается с реальной необходимостью перейти с "производственных мощностей" к "умному производству" с помощью цифровых и новых технологий. Однако из-за текущего ухудшения ситуации в международной торговле, экспорт немецких товаров заметно замедляется, а исходящее давление на экономику увеличивается. В июле этого года промышленное производство в Германии сократилось на 0,6 процента.

В то же время китайско-германское торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует хорошую динамику: объем товарооборота между Китаем и Германией в 2018 году достиг 183,9 миллиарда долларов США, что на 9,4 процента больше, чем в 2017 году. Это был новый рекорд в истории. За 7 месяцев этого года объем германских инвестиций в Китай составил 1,17 миллиарда долларов, увеличившись на 62,7 процента. Объем инвестиций Китая в экономику Германии составил 1,01 миллиарда долларов, увеличившись на 27,6 процента. Три года подряд Китай является крупнейшим торговым партнером Германии.

В связи с этим визит Меркель в Китай с делегацией бизнесменов и предпринимателей дал понять, что Германия имеет большое желание и готовность углублять экономическое сотрудничество с Китаем. Во время визита Меркель сказала: "Как и другие страны, Китай также имеет право на развитие. Не нужно препятствовать процессу развития Китая. В интересах всех стран, чтобы китайский народ жил лучше". Это объективное суждение, которое придет позитивный импульс развитию китайско-германских отношений.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков: Обмен между Россией и Украиной состоялся
День города Москвы: куда сходить и что посмотреть
Премии правительства для молодых ученых увеличены вдвое
Минфин рассказал о полностью добровольной системе пенсионных накоплений
В Германии оценили последствия от ответных санкций России