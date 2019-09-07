Косачев об обмене заключенными: Это первый шаг от конфронтации к диалогу

Думаю, мы наконец-то можем "выдохнуть": по заявлению Москальковой, обмен "удерживаемыми лицами" между Россией и Украиной состоялся. Зная, что этому предшествовали долгие переговоры, активные спекуляции, неоднократные попытки срыва и "фальстарты", можно в полной мере оценить реальный масштаб этого события. Ведь это практически первый шаг в направлении перехода от конфронтации к диалогу, и можно только искренне поблагодарить тех, благодаря чьим усилиям это стало возможным.

При всей политической значимости состоявшегося обмена, который может стать прологом для продвижения по Минскому сценарию и является важным условием для дальнейших договоренностей в "нормандском формате", я прежде всего бы говорил о гуманитарном аспекте этого события.

Понятно, что захваченных россиян и представителей ДНР и ЛНР никто в мире не "раскручивал" так, как это делали в отношении отдельных персоналий из украинского списка.

Однако мы можем искренне порадоваться за тех, кто смог сегодня выйти на свободу и покинуть Украину. Ибо как раз у нас, в отличие от западного "фан-клуба" послемайданной киевской власти, не было никаких иллюзий по поводу тех условий, в которых они находились в плену, как и в отношении ценности их жизни и здоровья в нынешней "демократической" Украине в целом. Они живы, они на свободе, и это - самое главное в происшедшем. Политика - потом.

Но радует и тот факт, что команда нового президента Украины нашла в себе силы и решимость пойти на этот шаг, учитывая масштаб внутреннего сопротивления, которое они испытывали со стороны противников какого-либо диалога с Россией и Донбассом в принципе. Для многих из тех, кто громко и с пафосом требовал освобождения "политзаключенных" и "военнопленных", намного выгоднее было, чтобы они продолжали пребывать в "кремлевских застенках", тем самым давая возможность для продолжения пропагандистских кампаний глобального масштаба. Тем более, что уже есть неудобный опыт с еще одной "узницей Кремля" - Надеждой Савченко - за которую в свое время точно так же радел "весь цивилизованный мир", быстро "забывший" про нее, когда она стала говорить "не то". Вдруг и на этот раз "вырвавшиеся из лап агрессора" будут говорить неудобную правду, а не повторять клише киевской пропаганды? Есть ситуации, когда пламенная борьба за освобождение узников намного выгоднее и безопаснее самого освобождения...

Но, как бы то ни было, обмен состоялся, люди на свободе, и дай Бог, чтобы этим началась новая глава в истории донбасского конфликта, за которой может забрезжить окончание гражданской войны и приход мира на многострадальный восток Украины. Ведь не будем забывать, что сверхзадача - освободить всех тех, кто сегодня фактически также в заложниках у Киева, у ВСУ - мирных жителей Донецка и Луганска, которым хочется однажды проснуться не от разрывов снарядов, а от звука будильника, зовущего в школу или на работу. Сегодня наконец-то есть ощущение, что это когда-то станет реальностью. Но над этим предстоит еще долго и кропотливо работать.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook