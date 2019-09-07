Квантовые технологии и киберспорт включили в список школьных "уроков будущего"

Институт развития интернета вместе со специалистами Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" подготовили список школьных "уроков будущего". Туда вошли уже популярные у детей робототехника и программирование, набирающий очки киберспорт. Плюс - футуристичные предметы: VR-архитектура, квантовые технологии и другие. Всего 9 предметов, которые позволят детям получить необходимые цифровые компетенции, системные IT-навыки.

"Сегодня почти не осталось сфер, которые бы не затронула цифровая трансформация. Чем быстрее это происходит, тем отчетливее острая необходимость в кадрах, - говорит гендиректор Института Развития Интернета Сергей Петров. - По прогнозам, в течение 10 лет России понадобится два миллиона только IT-специалистов. Наше форсайт-исследование помогает получить представление о том, какие компетенции необходимо развивать сейчас, чтобы быть успешным в цифровой экономике будущего".

При этом подчеркивается: школьникам вовсе не обязательно становиться html-разработчиками или аналитиками больших данных. Приобретенные на "уроках будущего" знания помогут ребятам состояться в любой области. Все дисциплины нацелены на развитие мышления, памяти, логики, внимания учеников, умения работать в команде.

Когда эти уроки могут появиться в школах? Часть из них, по словам авторов списка, уже преподаются в рамках программы - та же робототехника или основы программирования. Другая часть предметов - только формируется - создаются методики и образовательные траектории.

Школьные предметы будущего

1. Робототехника

Алгоритмика, механика, основы электроники и микропроцессорных систем.

Развивает пространственное мышление и логику, мелкую моторчику, креативность, инженерное творчество; закладывает основы экспериментальной деятельности.

Пригодится будущим инженерам, IT-специалистам, а также по любому профилю, связанному с автоматизацией производства.

2. VR-архитектура и web-дизайн

Улучшают навыки проектирования и моделирования, помогают с черчением, графикой, изобразительным искусством в целом.

Пригодятся будущим IT-дизайнерам (включая дизайн офлайн), web-конструкторам, IT-разработчикам, киберспортсменам, проектировщикам, архитекторам, инженерам. И даже юристам по недвижимости и узким специалистам в строительстве.

3. Архитектура искусственного интеллекта

Требует углубленного изучения прикладной математики, алгоритмики, даталогии, аналитики данных, матричных систем.

Пригодится будущим студентам и сотрудникам интеллект-сегмента. Людям, по-настоящему увлеченным программированием, IT-инженерам и аналитикам больших данных, специалистам по нейросетям.

4. Основы цифровой грамотности

Комплексный предмет. Включает: кибербезопасность, профилактику киберугроз, навыки безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов Интернета. Учит различать фейковые новости и проверять достоверность сведений. Предмет уже внедряется в программы IT-классов г. Москвы.

5. Анализ и работа с большими данными

Координирует общие знания по математике, информатике, основам программирования, понимание алгоритмики, IT-безопасности и интернет-права.

Пригодится как фундамент для будущего обучения на инженера или аналитика данных, архитектора искусственного интеллекта, программиста, сотрудника сектора IT-безопасности, специалиста системного администрирования и модерирования, юриста с высокой IT-квалификацией.

6. Киберспорт

Развивает стратегическое мышление и логику, внимание, скорость реакции, командные навыки, все виды памяти. Часть профессиональных игр тесно связана с математикой, информатикой, эвристикой (шахматы, логические задачи), военно-патриотической культурой, а ряд игр дает опыт прикладного программирования. Занятия и тренировки включают динамические паузы, разминки для глаз, интеллектуальные задания и знания по целеполаганию, тайм-менеджменту.

Понадобится профессиональным киберспортсменам и увлеченным геймерам, гейм- и веб-дизайнерам, авторам своих блогов и каналов о кибериндустрии; инвайтерам и специалистам по пиару и рекламе киберспорта.

7. Программирование

Центральный курс любой IT-школы уже сегодня. Связан с профильным освоением точных дисциплин, информатики, алгоритмики, философии цифровых систем. "Прокачивает" IT-знания и умения, подключает практические навыки. Важен для всех специалистов цифровой индустрии, владельцев собственных сайтов, онлайн-предпринимателей.

8. Теория решения изобретательских задач

Разработана советским изобретателем Г.С. Альтшуллером. Используется при решении сложных технических задач.

Обучает прогнозировать развитие технических систем и получать перспективные решения, включая принципиально новые.

9. Квантовые технологии, программирование

Может появиться в школах к 2040 году. Уже разработаны языки квантового программирования, а также симуляторы квантового компьютера. В

Предмет аккумулирует знания по физике, квантовой механике, комплексу точных и цифровых наук.

Программы заинтересуют не только будущих квантовых криптографов, но и вероятных аналитиков данных, специалистов по современной электронике и гаджетам (инженеров, разработчиков ПО, программистов). А также IT-безопасников, прототипистов (и не только) квантовых накопителей.