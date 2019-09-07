Квантовые технологии и киберспорт включили в список школьных "уроков будущего"

"Сегодня почти не осталось сфер, которые бы не затронула цифровая трансформация. Чем быстрее это происходит, тем отчетливее острая необходимость в кадрах, - говорит гендиректор Института Развития Интернета Сергей Петров. - По прогнозам, в течение 10 лет России понадобится два миллиона только IT-специалистов. Наше форсайт-исследование помогает получить представление о том, какие компетенции необходимо развивать сейчас, чтобы быть успешным в цифровой экономике будущего".
При этом подчеркивается: школьникам вовсе не обязательно становиться html-разработчиками или аналитиками больших данных. Приобретенные на "уроках будущего" знания помогут ребятам состояться в любой области. Все дисциплины нацелены на развитие мышления, памяти, логики, внимания учеников, умения работать в команде.
Когда эти уроки могут появиться в школах? Часть из них, по словам авторов списка, уже преподаются в рамках программы - та же робототехника или основы программирования. Другая часть предметов - только формируется - создаются методики и образовательные траектории.
Школьные предметы будущего
1. Робототехника
Алгоритмика, механика, основы электроники и микропроцессорных систем.
Развивает пространственное мышление и логику, мелкую моторчику, креативность, инженерное творчество; закладывает основы экспериментальной деятельности.
Пригодится будущим инженерам, IT-специалистам, а также по любому профилю, связанному с автоматизацией производства.
2. VR-архитектура и web-дизайн
Улучшают навыки проектирования и моделирования, помогают с черчением, графикой, изобразительным искусством в целом.
Пригодятся будущим IT-дизайнерам (включая дизайн офлайн), web-конструкторам, IT-разработчикам, киберспортсменам, проектировщикам, архитекторам, инженерам. И даже юристам по недвижимости и узким специалистам в строительстве.
3. Архитектура искусственного интеллекта
Требует углубленного изучения прикладной математики, алгоритмики, даталогии, аналитики данных, матричных систем.
Пригодится будущим студентам и сотрудникам интеллект-сегмента. Людям, по-настоящему увлеченным программированием, IT-инженерам и аналитикам больших данных, специалистам по нейросетям.
4. Основы цифровой грамотности
Комплексный предмет. Включает: кибербезопасность, профилактику киберугроз, навыки безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов Интернета. Учит различать фейковые новости и проверять достоверность сведений. Предмет уже внедряется в программы IT-классов г. Москвы.
5. Анализ и работа с большими данными
Координирует общие знания по математике, информатике, основам программирования, понимание алгоритмики, IT-безопасности и интернет-права.
Пригодится как фундамент для будущего обучения на инженера или аналитика данных, архитектора искусственного интеллекта, программиста, сотрудника сектора IT-безопасности, специалиста системного администрирования и модерирования, юриста с высокой IT-квалификацией.
6. Киберспорт
Развивает стратегическое мышление и логику, внимание, скорость реакции, командные навыки, все виды памяти. Часть профессиональных игр тесно связана с математикой, информатикой, эвристикой (шахматы, логические задачи), военно-патриотической культурой, а ряд игр дает опыт прикладного программирования. Занятия и тренировки включают динамические паузы, разминки для глаз, интеллектуальные задания и знания по целеполаганию, тайм-менеджменту.
Понадобится профессиональным киберспортсменам и увлеченным геймерам, гейм- и веб-дизайнерам, авторам своих блогов и каналов о кибериндустрии; инвайтерам и специалистам по пиару и рекламе киберспорта.
7. Программирование
Центральный курс любой IT-школы уже сегодня. Связан с профильным освоением точных дисциплин, информатики, алгоритмики, философии цифровых систем. "Прокачивает" IT-знания и умения, подключает практические навыки. Важен для всех специалистов цифровой индустрии, владельцев собственных сайтов, онлайн-предпринимателей.
8. Теория решения изобретательских задач
Разработана советским изобретателем Г.С. Альтшуллером. Используется при решении сложных технических задач.
Обучает прогнозировать развитие технических систем и получать перспективные решения, включая принципиально новые.
9. Квантовые технологии, программирование
Может появиться в школах к 2040 году. Уже разработаны языки квантового программирования, а также симуляторы квантового компьютера. В
Предмет аккумулирует знания по физике, квантовой механике, комплексу точных и цифровых наук.
Программы заинтересуют не только будущих квантовых криптографов, но и вероятных аналитиков данных, специалистов по современной электронике и гаджетам (инженеров, разработчиков ПО, программистов). А также IT-безопасников, прототипистов (и не только) квантовых накопителей.