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07.09.2019 02:02
Рубрика: Спорт

Медведев стал первым финалистом US Open

Текст: Максим Домчев
Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал Открытого чемпионата США по теннису, в трех местах переиграв болгарина Григора Димитрова - 7:6, 6:4, 6:3.
Фото: REUTERS/Geoff Burke Фото: REUTERS/Geoff Burke
Фото: REUTERS/Geoff Burke

В полуфинале US Open-2019 россиянин Даниил Медведев встречался с представителем Болгарии Григором Димитровым. Выход болгарина в эту стадию турнира стал сюрпризом для всех. На достигнутом он останавливаться не хотел.

Фото: Reuters
Даниил Медведев: Моя главная цель - выигрывать каждый свой матч

Медведев на кортах Нью-Йорка показывает выдающуюся игру, поэтому многие специалисты считали его фаворитом в этой паре. Однако игре россиянина могли помешать травмы. Он жаловался на боли в плече и бедре.

Первый сет получился интересным. Уже на старте соперники обменялись брейками, судьба партии в итоге решалась на тай-брейке, где удачливее оказался россиянин - 7:5.

Во второй партии Медведев повел (3:1), но снова из-за своих ошибок позволил сопернику отыграться. Развязка наступила при счете 5:4 на подачу Димитрова. В затяжном гейме россиянин сделал брейк, а с ним и выиграл второй сет.

В третьей партии игра болгарина развалилась как карточный домик. Медведев быстро повел в счете и довел дело до победы. Первый раз в карьере он вышел в финал турнира Большого шлема. Его соперник определится в матче между Марко Берреттини и Рафаэлем Надалем.

Спорт Теннис US Open 2019
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