В мире
07.09.2019 19:21
Текст: Юрий Сизов

Минск считает обмен пленными "очень значимым шагом"

Выполнением важного пункта минских соглашений назвали в Министерстве иностранных дел Беларуси, состоявшийся 7 сентября масштабный обмен пленными между Россией и Украиной, информирует БЕЛТА.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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"Это очень значимый шаг, благородное дело. Мы искренне этому рады, прежде всего, по-человечески. Люди вернутся к своим родным и близким, что может быть важнее?" - отметил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Анатолий Глаз.

По его словам, которые приводит агентство, гуманитарный процесс сдвинулся с "мертвой точки", а стороны напрямую достигли договоренности об обмене. "Мы считаем, что это очень положительные сдвиги, конкретное действие, выполнение важного пункта минских соглашений. И мы это горячо приветствуем", - подчеркнул белорусский дипломат.

Он напомнил о неизменной позиции президента Беларуси, который, по его словам, "постоянно подчеркивал необходимость искренней заинтересованности всех сторон в урегулировании ситуации".

Официальный Минск рассчитывает на то, что "позитивное движение продолжится и в конечном итоге приведет к главному результату - миру! Беларусь делала и будет делать для этого все от нее зависящее", - добавил представитель внешнеполитического ведомства РБ.

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