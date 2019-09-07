Минск считает обмен пленными "очень значимым шагом"

Выполнением важного пункта минских соглашений назвали в Министерстве иностранных дел Беларуси, состоявшийся 7 сентября масштабный обмен пленными между Россией и Украиной, информирует БЕЛТА.

"Это очень значимый шаг, благородное дело. Мы искренне этому рады, прежде всего, по-человечески. Люди вернутся к своим родным и близким, что может быть важнее?" - отметил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Анатолий Глаз.

По его словам, которые приводит агентство, гуманитарный процесс сдвинулся с "мертвой точки", а стороны напрямую достигли договоренности об обмене. "Мы считаем, что это очень положительные сдвиги, конкретное действие, выполнение важного пункта минских соглашений. И мы это горячо приветствуем", - подчеркнул белорусский дипломат.

Он напомнил о неизменной позиции президента Беларуси, который, по его словам, "постоянно подчеркивал необходимость искренней заинтересованности всех сторон в урегулировании ситуации".

Официальный Минск рассчитывает на то, что "позитивное движение продолжится и в конечном итоге приведет к главному результату - миру! Беларусь делала и будет делать для этого все от нее зависящее", - добавил представитель внешнеполитического ведомства РБ.