Названа вкусная еда, которую особенно полезно есть перед сном

Тем, кто хочет похудеть, зарубежные диетологи посоветовали устраивать перекус поздно вечером. Это пойдет на пользу и людям с диабетом - так, умеренное употребление продуктов с высоким содержанием белка и низким содержанием жира поможет стабилизировать уровень сахара в крови в течение ночи.

Специалисты считают, что незадолго до сна можно себе позволить съесть яйцо вкрутую. Пойдет на пользу в небольшом количестве миндаль и грецкий орех, порция греческого йогурта без сахара, помидоры, огурцы и морковь.

Желающим похудеть можно устроить поздний ужин с небольшим стейком из мяса или рыбы и овощным гарниром.

- Поздний перекус должен быть белковым. Можно есть пищу, которая содержит полезные жиры и ограниченное количество углеводов. Такая еда способна ограничить выбросы глюкозы в кровь в течение ночи и поддержать более низкий уровень глюкозы утром, - отметили диетологи.