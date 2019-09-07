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07.09.2019 08:40
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названа вкусная еда, которую особенно полезно есть перед сном

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Тем, кто хочет похудеть, зарубежные диетологи посоветовали устраивать перекус поздно вечером. Это пойдет на пользу и людям с диабетом - так, умеренное употребление продуктов с высоким содержанием белка и низким содержанием жира поможет стабилизировать уровень сахара в крови в течение ночи.

Фото: iStock
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Специалисты считают, что незадолго до сна можно себе позволить съесть яйцо вкрутую. Пойдет на пользу в небольшом количестве миндаль и грецкий орех, порция греческого йогурта без сахара, помидоры, огурцы и морковь.

Желающим похудеть можно устроить поздний ужин с небольшим стейком из мяса или рыбы и овощным гарниром.

- Поздний перекус должен быть белковым. Можно есть пищу, которая содержит полезные жиры и ограниченное количество углеводов. Такая еда способна ограничить выбросы глюкозы в кровь в течение ночи и поддержать более низкий уровень глюкозы утром, - отметили диетологи.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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