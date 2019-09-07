Названы симптомы рака головы и шеи

Специалисты описали тревожные симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкозаболеваний головы и шеи.

Как сообщает сайт KP.Ru со ссылкой на завотделением Краснодарского краевого онкодиспансера Олега Нефедова, не стоит пренебрежительно относиться, например, к ранке на языке или поврежденной родинке. Также онколог рекомендует обратиться к специалисту при боли в горле с одной стороны, возникающих сложностях при глотании и ощущении инородного тела в ротовой полости.

Признаками опасного заболевания также могут оказаться нарастающая осиплость, болезненные ощущения на языке, незаживающие раны и пятна белого или красного цвета в ротовой полости. Следует обратить внимание на одностороннюю заложенность носа и на выделения с примесью крови из носа. Отправиться к врачу нужно и в том случае, если человек обнаружит странные образования в районе шеи и головы.

Олег Нефедов рекомендует ежегодно проходить диспансеризацию, поскольку излечимость онкозаболеваний, обнаруженных на ранней стадии развития, составляет 90 процентов.