Первый канал покажет финал US Open Медведев - Надаль

Финальный матч Открытого чемпионата США между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем будет показан в прямом эфире на Первом канале.

В воскресенье в 23:00 в Нью-Йорке начнется финальный матч Открытого чемпионата США по теннису, в котором за главный приз турнира сразятся пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и экс-первый номер мирового рейтинга Рафаэль Надаль из Испании.

Прямая трансляция этого матча состоится на Первом канале, сообщает пресс-служба канала.

Даниил Медведев постарается повторить успех Марата Сафина, который в 2000 году сумел выиграть US Open, победив легендарного Пита Сампраса.