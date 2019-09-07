Новости

Порошенко решил примазаться к популярности Зеленского после обмена пленными 22:08
Первый канал покажет финал US Open Медведев - Надаль 22:04
На ВДНХ дали фейерверк по случаю Дня Москвы 21:32
Путин и Назарбаев пообедали в Кремле 21:12
Актриса Зоуи Дешанель подала на развод с продюсером Печеником 20:58
Валерия рассказала, как потеряла ребенка от Иосифа Пригожина 20:48
Вышел новый трейлер сериала HBO "Екатерина Великая" 20:35
В Омске произошло массовое отключение электричества 20:33
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе 20:21
СМИ: Глава Пентагона принялся учить Россию американским правилам 19:55
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования 19:48
Песков назвал газ одной из тем переговоров Путина и Додона 19:40
Муслим Салихов нокаутировал бывшего телохранителя Неймара в Абу-Даби 19:30
Минск считает обмен пленными "очень значимым шагом" 19:21
УАЗ показал неизвестный концепт легендарной модели 19:03
Путин отметил стабилизацию ситуации в Молдавии 18:33
Стало известно, сколько человек посетили парки в День города 18:22
Трамп поздравил Москву и Киев с возвращением задержанных 18:13
Аксенов назвал обмен заключенными шагом к диалогу между РФ и Украиной 17:11
Москвалькова: Необходимо решить проблемы освобожденных граждан РФ 17:00
Безопасно и недорого: как не переплатить за зимние шины 16:48
На ВДНХ начался "Киндерфест" 16:40
ОБСЕ рассчитывает на рост доверия между Россией и Украиной 16:38
Задержан подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову 16:05
В Петрозаводске в честь Бреста назвали новую улицу 15:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
07.09.2019 22:04
Рубрика: Спорт

Первый канал покажет финал US Open Медведев - Надаль

Текст: Максим Домчев

Финальный матч Открытого чемпионата США между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем будет показан в прямом эфире на Первом канале.

Дзюба прокомментировал выход Медведева в финал US Open
Фото: Robert Deutsch-USA TODAY Sports
Медведев: Не знаю, какие демоны вселяются в меня на корте

В воскресенье в 23:00 в Нью-Йорке начнется финальный матч Открытого чемпионата США по теннису, в котором за главный приз турнира сразятся пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и экс-первый номер мирового рейтинга Рафаэль Надаль из Испании.

Прямая трансляция этого матча состоится на Первом канале, сообщает пресс-служба канала.

Даниил Медведев постарается повторить успех Марата Сафина, который в 2000 году сумел выиграть US Open, победив легендарного Пита Сампраса.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков: Обмен между Россией и Украиной состоялся
День города Москвы: куда сходить и что посмотреть
Премии правительства для молодых ученых увеличены вдвое
Минфин рассказал о полностью добровольной системе пенсионных накоплений
В Германии оценили последствия от ответных санкций России