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07.09.2019 19:40
Рубрика: Власть

Песков назвал газ одной из тем переговоров Путина и Додона

Текст: Кира Латухина

Президенты России и Молдавии на встрече в Кремле обсудили в том числе и газовый вопрос. Переговоры на эту тему близки к финализации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"На встрече обсуждались различные аспекты двусторонних отношений, затрагивалась также и газовая тема​​​. Эти переговоры близки к финализации, предлагаемые параметры в целом подходят", - сказал РИА Новости Песков.

И осталось экспертам согласовать заключительные нюансы, пояснил пресс-секретарь главы государства.

Додон на странице в Facebook сообщил, что договорился о снижении стоимости поставок газа с октября.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Молдавия Президент
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