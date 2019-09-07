Песков назвал газ одной из тем переговоров Путина и Додона

Президенты России и Молдавии на встрече в Кремле обсудили в том числе и газовый вопрос. Переговоры на эту тему близки к финализации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"На встрече обсуждались различные аспекты двусторонних отношений, затрагивалась также и газовая тема​​​. Эти переговоры близки к финализации, предлагаемые параметры в целом подходят", - сказал РИА Новости Песков.

И осталось экспертам согласовать заключительные нюансы, пояснил пресс-секретарь главы государства.

Додон на странице в Facebook сообщил, что договорился о снижении стоимости поставок газа с октября.