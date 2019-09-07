Полиция задержала 90 человек в ходе протестов "желтых жилетов" в Париже

Полиция задержала в Париже девяносто человек в ходе протестной акции "желтых жилетов". По оценкам префектуры, в манифестации участвовали около 800 человек, сообщает телеканал France24.

Серьезное сопротивление властям "желтые жилеты" оказали в Монпелье на юге Франции. По некоторым данным, среди них были около 500 радикально настроенных участников манифестации. Они подожгли полицейскую автомашину, начали громить витрины магазинов. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. В демонстрации приняли участие почти две тысячи человек.

Выступления "желтых жилетов" прошли также в Руане, Страсбурге, Дижоне, Тулузе и Лилле. "Мы все вместе хотим, чтобы правительство кардинально изменило свою политику. Это возможно лишь тогда, когда нынешний кабинет уйдет в отставку", - высказал требования собравшихся на митинг в Лилле активист Александр Шантри.

Напомним, акции "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Именно поэтому "униформой" движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов.

Первая протестная акция собрала 282 тысячи участников. Однако с течением времени активность демонстрантов снижалась. В течение лета были зафиксированы лишь спорадические протесты. Под давлением "желтых жилетов" правительство выделило порядка 17 миллиардов евро на повышение зарплат и снижение налогов для низкооплачиваемых категорий работников.