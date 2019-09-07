Порошенко решил примазаться к популярности Зеленского после обмена пленными

Экс-президент Петр Порошенко возмутил пользователей социальных сетей, приписав себе заслугу в освобождении удерживаемых в России украинских граждан. По его словам, лично он и прежнее правительство немало для этого сделали, сообщает портал strana.

"Хуже всех после состоявшегося обмена чувствует себя Порошенко", - высказали общую позицию блогеры. По мнению Макса Бужанского, "Порошенко послал на убой моряков", которых теперь освободил президент Владимир Зеленский.

Журналист Дмитрий Василец, сам сидевший при Порошенко, считает, что обмен показал, кто на самом деле тормозил освобождение украинцев.

"С учетом того, что власть в России не менялась, имеем вполне логичный вывод, что Порошенко все эти годы блокировал процесс обмена, и тупо пиарился на нем", - отметил он. "Истинный циничный Бандера", - припечатал в заключение экс-президента Василец.