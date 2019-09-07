Новости

Порошенко решил примазаться к популярности Зеленского после обмена пленными 22:08
Первый канал покажет финал US Open Медведев - Надаль 22:04
На ВДНХ дали фейерверк по случаю Дня Москвы 21:32
Путин и Назарбаев пообедали в Кремле 21:12
Актриса Зоуи Дешанель подала на развод с продюсером Печеником 20:58
Валерия рассказала, как потеряла ребенка от Иосифа Пригожина 20:48
Вышел новый трейлер сериала HBO "Екатерина Великая" 20:35
В Омске произошло массовое отключение электричества 20:33
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе 20:21
СМИ: Глава Пентагона принялся учить Россию американским правилам 19:55
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования 19:48
Песков назвал газ одной из тем переговоров Путина и Додона 19:40
Муслим Салихов нокаутировал бывшего телохранителя Неймара в Абу-Даби 19:30
Минск считает обмен пленными "очень значимым шагом" 19:21
УАЗ показал неизвестный концепт легендарной модели 19:03
Путин отметил стабилизацию ситуации в Молдавии 18:33
Стало известно, сколько человек посетили парки в День города 18:22
Трамп поздравил Москву и Киев с возвращением задержанных 18:13
Аксенов назвал обмен заключенными шагом к диалогу между РФ и Украиной 17:11
Москвалькова: Необходимо решить проблемы освобожденных граждан РФ 17:00
Безопасно и недорого: как не переплатить за зимние шины 16:48
На ВДНХ начался "Киндерфест" 16:40
ОБСЕ рассчитывает на рост доверия между Россией и Украиной 16:38
Задержан подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову 16:05
В Петрозаводске в честь Бреста назвали новую улицу 15:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
07.09.2019 22:08
Рубрика: В мире

Порошенко решил примазаться к популярности Зеленского после обмена пленными

Текст: Александр Саможнев

Экс-президент Петр Порошенко возмутил пользователей социальных сетей, приписав себе заслугу в освобождении удерживаемых в России украинских граждан. По его словам, лично он и прежнее правительство немало для этого сделали, сообщает портал strana.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
В Совфеде прокомментировали обмен заключенными с Украиной
СПЧ: В будущем РФ и Украина смогут провести обмен "всех на всех"

"Хуже всех после состоявшегося обмена чувствует себя Порошенко", - высказали общую позицию блогеры. По мнению Макса Бужанского, "Порошенко послал на убой моряков", которых теперь освободил президент Владимир Зеленский.

Журналист Дмитрий Василец, сам сидевший при Порошенко, считает, что обмен показал, кто на самом деле тормозил освобождение украинцев.

"С учетом того, что власть в России не менялась, имеем вполне логичный вывод, что Порошенко все эти годы блокировал процесс обмена, и тупо пиарился на нем", - отметил он. "Истинный циничный Бандера", - припечатал в заключение экс-президента Василец.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков: Обмен между Россией и Украиной состоялся
День города Москвы: куда сходить и что посмотреть
Премии правительства для молодых ученых увеличены вдвое
Минфин рассказал о полностью добровольной системе пенсионных накоплений
В Германии оценили последствия от ответных санкций России