Премии правительства для молодых ученых увеличены вдвое

Со следующего года премии правительства в области науки и техники для молодых ученых будут увеличены вдвое - с 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Премия вручается с 2006 года. Ее лауреатами за свою деятельность в 2018 году стали 29 соискателей. Премий удостоены работы по глубокой переработке углеродсодержащего сырья для извлечения стратегических металлов и алмазов, термомеханической обработке сталей, применяемых при производстве продукции для нефте- и газопроводов, в области многофункциональных композиционных текстильных материалов, белковых исследований и генетического анализа многоуровневого моделирования и упреждающего прогнозирования инцидентов, строительных материалов.