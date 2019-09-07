Путин отметил стабилизацию ситуации в Молдавии

Президенты России и Молдавии провели переговоры в Кремле.

"Мы очень рады тому, что ситуация в Молдове в целом стабилизировалась, есть возможность использовать эту - во всяком случае все-таки относительную стабильность - для развития экономики, развития наших двусторонних связей", - заявил Владимир Путин. "Мы с вами редко встречаемся, но всегда с пользой", - подчеркнул он.

Игорь Додон поблагодарил российского лидера за поддержку мирного процесса изменения власти в Молдавии. "То, что произошло в Молдове в начале июня - это новый шанс для развития страны, это и внутренний консенсус, и очень важный внешнеполитический консенсус основных геополитических игроков", - констатировал Игорь Додон. Он объявил, что уже есть перемены к лучшему в отношениях Кишинева и Москвы, есть контакты на всех уровнях, и в сентябре пройдет первая за три года межправительственная комиссия.

"Есть существенные изменения и по поводу торговли, у нас будет и инвестиционный форум в сентябре в Кишиневе", - также сказал Додон. Так что позитив есть по всем двусторонним направлениям, оценил он.

Напомним, что в июне в Молдавии было сформировано новое правительство.